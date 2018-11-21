Мир за ночь 20-21 ноября 2018 года

СМИ раскрыли содержание записи последних минут жизни Джамаля Хашкаджи, Турция подала запрос США об экстрадиции лиц, причастных к этому делу, во Франции принят закон о борьбе с ложными новостями, биржевые индексы США значительно снизились, а в России возродят институт сестер милосердия. Тем временем США вновь обвинили Китай в краже технологий и интеллектуальной собственности, в Кабуле во время празднования дня рождения Пророка Мухаммада произошел теракт, в московском аэропорту Шереметьево самолет сбил человека, в Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчиков-подростков, а в Помпеях найдена акварельная фреска.

Как пишет РБК, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.​ Так, днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин. Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот попытался оказать сопротивление. После Хашкаджи повели в блок Б, где находятся административные помещения посольства. Там, согласно записи, произошла ссора, там же Хашкаджи избили и пытали. К четырем мужчинам присоединились еще трое. По данным источников, одним из них мог быть лидер специально созданной для убийства группы Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии ​Мухаммеда бен Сальмана, второй – это консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кроме того, издание сообщает, что в день исчезновения Хашкаджи из консульства вышел мужчина, одетый точно так же, как погибший. Спецслужбы Турции опознали его как сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафу аль-Мадани.

Между тем Турция передала США список лиц, которых необходимо экстрадировать в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его информации, соответствующий запрос был подан после телефонной беседы между президентом США Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция предоставила США последние данные по расследованию убийства журналиста, отметил Чавушоглу. 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии обнародовала предварительные итоги расследования дела Хашкаджи: задержан 21 человек, 11 подданным предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.

Нижняя палата французского парламента (Национальное собрание), одобрила законопроект о противодействии в стране распространению ложных новостей, сообщает «Коммерсантъ». Основную поддержку законопроект получил от президентской партии «Республика на марше». Как заявила разработчик документа, депутат Нацсобрания Найма Мутшу, закон должен помешать попыткам дестабилизации страны из-за рубежа, в частности, «которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации». При этом она не уточнила, о каких странах может идти речь. Законопроект вступит в силу после опубликования в официальном государственном вестнике.

По данным РБК, биржевые индексы США серьезно снизились 20 ноября. Так, NASDAQ Composite потерял 162,48 пункта (2,31%) и составил 6866 пунктов. Индекс промышленных компаний Dow Jones упал на 518,57 пункта (2,07%), до 24498,87 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 49 пунктов (1,86%), до 2641,73 пункта. Таким образом NASDAQ нивелировал прирост, полученный с начала 2018 года. Свой вклад в падение внесло снижение стоимости акций технологических компаний, в частности, на 3,6% упали акции Apple, акции Amazon, Facebook и Netfliх подешевели минимум на 2,5%.

В российской армии намерены возродить институт сестер милосердия, информирует ТАСС. Центром обучения станет Главный храм Вооруженных сил (ВС) в парке «Патриот». Как заявил представитель Главного военно-политического управления (ГВПУ) Анатолий Карасев, храм будет совмещать в себе как функции церкви, так и учебно-методического, культурного, образовательного и мемориального центра. В частности, по его словам, «в храме планируется обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия». Планируется, что возведение собора завершится в 2020 году. Его открытие приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что власти Китая не прекратили свою политику, направленную на получение американских технологий и инноваций за счет создания несправедливых рыночных условий, сообщает ТАСС. Как указывается в его отчете, «китайское правительство продолжает координировать или создавать несправедливые условия для систематического инвестирования в американские компании или их приобретения китайскими компаниями с целью получения передовых технологий и интеллектуальной собственности». Напомним, что в июне США ввели пошлины в отношении Китая именно в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой». В конце октября Минюст предъявил обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая.

В центре Кабула внутри зала, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада, произошел взрыв, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, его совершил смертник. В результате погибли 50 человек, 72 пострадали. Президент Афганистана объявил среду днем траура.

В московском аэропорту Шереметьево самолет при взлете сбил человека, пишет РБК. По информации Следственного комитета России, 20 ноября в 20:10 мск пассажирский самолет Boeing 737, направлявшийся из Шереметьево в Афины, при взлете нанес смертельные травмы 25-летнему мужчине, находившемуся на взлетно-посадочной полосе. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура и СК начали проверку, причины нахождения мужчины на ВПП аэропорта устанавливаются. Из-за ЧП задержаны 8 рейсов, вылетающих из московского аэропорта Шереметьево, взлетно-посадочная полоса закрыта.

Норвежские власти предъявили обвинения футбольному судье в совершении преступлений сексуального характера, включая изнасилование, в отношении 300 мальчиков-подростков, сообщает ТАСС. По данным государственного прокурора, обвиняемый находил своих жертв на форумах в интернете, при этом его целью были подростки от 13 до 16 лет, проживающие как в Норвегии, так и в других странах. Свою преступную деятельность судья начал еще в 2011 году. Адвокат обвиняемого заявил, что его подопечный признает факты преступлений, однако пока не определился с окончательной позицией относительно сотрудничества со следствием.

Археологи нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи, изображающую греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую лебедя, сообщают «Известия». Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто слоем пепла почти 2 тыс. лет. Как отмечается, Леда и лебедь – это античный художественный сюжет, лебедь является воплощением греческого бога Зевса.