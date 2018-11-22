Мир за ночь 21-22 ноября 2018 года

США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, более 70 военных Турции приговорены к пожизненному заключению по делу о госперевороте, власти Мексики задержали сотни мигрантов, Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой, а Саудовская Аравия считает бездоказательными обвинения в ее адрес в убийстве Джамаля Хашкаджи. Между тем Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии, в Конго зафиксированы новые случаи лихорадки Эбола, названа дата первого полета Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме, а ученые обнаружили новую причину таяния ледников Антарктиды

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает «РИА Новости». Американские власти намерены сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений Вашингтона с силами самообороны сирийских курдов. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Уголовный суд Турции приговорил 74 военнослужащих к пожизненным срокам заключения, признав их виновными в участии в попытке госпереворота в 2016 году, сообщает агентство Anadolu. Все они были связаны с деятельностью 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады. Напомним, в 2016 году в Турции была предпринята попытка государственного переворота, погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. По мнению Анкары, мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Гюлена и его организации ФЕТО. По обвинениям в попытке свержения власти находятся под арестом около 50 тыс. человек.

Не менее 600 человек из очередного каравана мигрантов задержаны в среду мексиканскими властями в штате Чьяпас. Как сообщает «РИА Новости», сотрудники федеральной полиции и Национального института миграции Мексики задержали их после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища. К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. По последним данным мексиканского МВД, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тыс. мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулись на родину или решили остаться в Мексике.

Тем временем Пентагон получил от Белого дома разрешение на применение силы на границе с Мексикой, пишет РБК. Как сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, даны «четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие». При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержания мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб. В настоящее время на границе с Мексикой находятся около 5,8 тыс. американских военных.

Саудовскую Аравию обвинили в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи без приведения доказательств и до окончания расследования, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью американской телекомпании CNBC. «Саудовскую Аравию объявили виновной, не видя доказательств, не зная фактов. С тех пор это продолжается. Мы видели в СМИ утечки от новостных изданий в Турции и Катаре, третирующие королевство, мы видим много брошенных в саудовское королевство обвинений, но они не соответствуют истине», - цитирует саудовского министра ТАСС. По его словам, Саудовская Аравия продолжает расследование, «просила Турцию предоставить свидетельства», но «до сих пор ожидает некоторые из этих свидетельств». Также он заявил, что убийство журналиста «не было санкционировано, это было превышением власти».

Власти Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт любых товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины на фоне роста напряженности в отношениях, сообщает РБК. Тарифы вводятся немедленно на все товары, за исключением тех, что производятся международными брендами на территории Сербии и Боснии. Такое решение может быть ответом на действия Сербии, которые премьер-министр Косово Энвер Ходжай назвал агрессивной кампанией против Косово на международной арене, отмечает портал. В частности, Косово считает, что ему не удалось добиться членства в Интерполе из-за противодействия Сербии. Импорт товаров в Косово из Сербии оценивается в $460 млн.

По меньшей мере 13 новых случаев заражения болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), подтверждены на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает ТАСС. Нынешняя вспышка БВВЭ в этой стране – уже десятая. С конца июля число заразившихся Эболой в провинциях Северное Киву и Итури превысило 380 человек, более 200 скончались. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей.

Первый испытательный полет новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции состоится 7 января, сообщает «Коммертсантъ». По данным NASA, запуск ракеты-носителя Falcon 9 запланирован с исторической площадки 39А космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Тестовый полет пройдет в беспилотном режиме. Ранее первый беспилотный полет Crew Dragon был перенесен. Сообщалось, что корабль может быть готов к запуску в декабре этого года, но полет решили перенести на январь 2019-го года, «чтобы обеспечить условия для состыковки в орбитальной лаборатории». Также перенесен на июнь 2019 года запуск первого пилотируемого полета Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Первые полеты новых кораблей к МКС могут состояться лишь после прохождения ими сертификации, по самым оптимистичным оценкам, это произойдет не раньше конца 2019 года для SpaceX и начала 2020 года для Boeing, отмечает «Коммертсантъ».

Газета «Известия» сообщает, что британские геологи и специалисты океанов обнаружили под восточной частью Антарктиды крупный радиоактивный источник тепла, который является еще одной причиной таяния ледников. Неизвестный объект находится на глубине нескольких километров подо льдами, и в связи с его присутствием под толщей замерзшей воды, процесс таяния льдов продолжается в течение нескольких тысяч лет. Как отмечают ученые, радиоактивный объект не представляет угрозы для крупных ледников, однако может стать причиной их истончения, сделав уязвимыми для внешних источников.