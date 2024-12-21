Вице-премьер Серик Жумангарин возглавил также Миннацэкономики

Комитет мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в субботу согласовал на должность министра национальной экономики Серика Жумангарина, который сейчас занимает пост заместителя премьер-министра.

После утверждения кандидатуры в мажилисе указ о назначении также должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент освободил от должности Нурлана Байбазарова, который возглавлял министерство нацэкономики меньше года.

55-летний Серик Жумангарин до 2004 года занимался предпринимательской деятельностью, затем перешел на госслужбу, работал в акимате Актобе и области. С 2008 по 2010 годы был заместителем председателя комитета торговли министерства индустрии и торговли. В 2013-2014 годах был вице-министром регионального развития, после на протяжении трех лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики. С 2017 по 2019 - вице-министр национальной экономики. После этого год был членом коллегии Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию, затем возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции. В 2022 году назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции, с сентября 2023 года - вице-премьер.