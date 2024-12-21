Вице-премьер Серик Жумангарин возглавил также Миннацэкономики

Мажилис согласовал его кандидатуру
Тамара Вааль, Астана, Власть
Комитет мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в субботу согласовал на должность министра национальной экономики Серика Жумангарина, который сейчас занимает пост заместителя премьер-министра.
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