В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию

Изъято два килограмма мефедрона
В начале недели департамент КНБ по Костанайской области ликвидировал лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба комитета в субботу.
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