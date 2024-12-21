В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию

В начале недели департамент КНБ по Костанайской области ликвидировал лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба комитета в субботу.

«При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана», - говорится в сообщении.

При обыске изъято около 2 кг готового психотропного вещества «мефедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.