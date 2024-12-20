Аким Астаны подтвердил, что в Линейном парке появится президентская библиотека

Аким Астаны Женис Касымбек подтвердил, что в Линейном парке Астаны появится президентская библиотека, несмотря на протесты жителей против строительства каких-либо объектов.

На брифинге в пятницу аким Астаны сначала заявил, что от Абу Даби Плазы до Ботанического сада будет построен сквер, однако добавил, что напротив «Тілеп-Қобыз сарайы» будет построена «государственная библиотека».

«Она будет имплементирована в Линейный парк, будет находиться внутри, будет элементом этого парка, это социальный объект. Я вас уверяю, что это не больше чем «Кобыз», это будет социальный объект, не жилье, не бизнес-центр, не гостиница. Наверное, (завершится – В.) в течение ближайших двух лет к 2027 году», – заявил Касымбек.

Аким добавил, что президентская библиотека одна из составляющих Линейного парка и ее строительство будет идти в комплексе со строительством парка. Он также добавил, что общественные обсуждения проводится не будут, так как вопрос уже обсуждался, в том числе при рассмотрении Генерального плана столицы.

«Этот объект необходим горожанам, именно расположение его в рекреационной зоне – это абсолютно нормальная практика во всем мире», – добавил Касымбек.

Сейчас на недостроенных участках Линейного парка убирают бетонный завод и общежитие строителей Абу Даби Плазы.

В марте стало известно, что управление делами президента также получило разрешение акимата Астаны на проведение «изыскательных и проектных работ» для строительства президентской библиотеки на одном из участков Линейного парка. Жители района неоднократно выступали против застройки линейного парка, регулярно устраивая протесты и были намерены подать в суд на акимат. В марте 2022 года акимат Астаны заявил, что застройки на месте линейного парка не будет, а на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Акмарал Олжабаева сообщила, что речь идет об отмене строительства на всей территории парка.

В прошлом году Касымбек обещал, что до конца 2023 года из бараков съедут строители, а проект линейного парка готовится и в 2024 году начнут его строительство.