Он занимал пост с февраля
Байбазаров освобожден от должности вице-премьера – министра нацэкономики
Фото с сайта премьер-министра Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев в субботу своим указом освободил от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, сообщает Акорда.

На эту должность Байбазаров был назначен в феврале этого года. Ранее он занимал пост председателя правления холдинга «Байтерек».

Байбазаров освобожден от должности на фоне критики ситуации с дефицитом бюджета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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