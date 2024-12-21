Байбазаров освобожден от должности вице-премьера – министра нацэкономики

Он занимал пост с февраля
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев в субботу своим указом освободил от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, сообщает Акорда.
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