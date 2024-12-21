Байбазаров освобожден от должности вице-премьера – министра нацэкономики

Президент Касым-Жомарт Токаев в субботу своим указом освободил от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, сообщает Акорда.

На эту должность Байбазаров был назначен в феврале этого года. Ранее он занимал пост председателя правления холдинга «Байтерек».

Байбазаров освобожден от должности на фоне критики ситуации с дефицитом бюджета.