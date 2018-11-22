Автобусная остановка «Казмеханобр» будет отремонтирована

Остановка на улице Жандосова, в районе улиц Берегового и Саина была установлена в 1978 году проектным институтом Казмеханобр. Это модернистское сооружение более 18 метров в длину и 4 метра в ширину. Такой огромный навес был необходим, чтобы вместить под ним рабочих, выходивших с завода.

До минувшего вторника она была в хорошем состоянии и являлась своеобразной достопримечательностью района. Во вторник, 20 ноября, остановку начали демонтировать, что вызвало неудобства для пассажиров общественного транспорта и возмущение архитекторов Адильжана Псяева, Ильи Малкова и Давида Камински, которые написали статью для нашего сайта.

Институт Казмеханобр был не в курсе, что его строение убирают, но во время демонтажа его сотрудники успели забрать свою вывеску.

Сегодня утром пресс-секретарь акимата города Алматы Тимур Базарбаев сообщил редакции Vласти о том, что с институтом Казмеханобр достигнута договоренность по ремонту остановки «с применением современных материалов и сохранением первоначального вида вывески». Он добавил, что акимат хочет оставить подобные уникальные остановки, более того — вернуть им прежний вид.

Архитекторы надеются, что остановку «Казмеханобр» не отремонтируют, а восстановят, ведь, скорее всего, срезанные фрагменты еще не утеряны.