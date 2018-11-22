6,9 млрд тенге выделят на строительство облсудов в Шымкенте и Туркестане

В городах Туркестан и Шымкент будут построены здания областных судов, на которые из бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге и 4,2 млрд тенге соответственно, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. Кроме того, в этих регионах будут действовать новые налоговые режимы. Соответствующие поправки предусмотрены проектом конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК» и сопутствующим документом, который одобрили депутаты в первом чтении.

«Проект конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК». Город Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, ее административный центр перенесен из города Шымкент в город Туркестан. Проект конституционного закона предусматривает внесение изменений и дополнений в конституционные законы «О выборах в РК» и «О судебной системе и статусе судей РК». Поправками предлагается заменить слова «город республиканского значения» на «города республиканского значения» в связи с тем, что город Шымкент получил статус города республиканского значения», - рассказал Даленов.

Депутаты подняли вопрос о нагрузке на судей, особенно в этих регионах. Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов Аслан Тукиев признал, что такая проблема есть. И для ее решения «дополнительно выделено 20 единиц судей и 40 единиц административных работников» в Туркестане и Шымкенте.

«Предоставлены пять зданий, обеспечены жильем и автомобильным транспортом, и другими необходимыми средствами», - заверил он.

«Областной суд передислоцирован в город Туркестан, решен вопрос временного размещения 843 квадратных метра, - в свою очередь отметил Даленов. - На системной основе планируется строительство нового здания стоимостью 2,7 млрд тенге – это будет делаться в рамках комплексного плана. Эти средства планируется предусмотреть в республиканском бюджете. По городу Шымкент образован новый Шымкентский городской суд, четыре районных суда, создан администратор судов города. Выделяются дополнительные единицы. На это также предусмотрены средства – 4,2 млрд тенге».

Что касается второго законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК», им предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 40 законов.

«Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс в части изменения налоговых ставок для городов Шымкент и Туркестан. Измененные налоговые ставки предлагается ввести в действие не мгновенно, а с предоставлением переходного периода с 1 января 2020 года», - добавил вице-министр нацэкономики.

В частности, пояснил он, в связи с изменением статуса в городах Шымкент и Туркестан должны измениться ставки налога на имущество и землю.

«При этом мы учитываем и уровень доходов населения, заработную плату, потребности местного бюджета. Поэтому повышение ставок не происходит мгновенно, сразу, есть переходный период. Новые ставки действуют с 2020 года. В течение 2018-2019 годов ставки остаются прежними. Почему 2020 год? С этого года начинается расчет новых субвенций, они у нас закладываются на три года, считается доходная база местных бюджетов. Доходная база местных бюджетов до 2019 года включительно рассчитана, исходя из старых ставок, поэтому новые ставки предложено применять с 2020 года. Это одновременно создает стабильность доходов местного бюджета, не меняя субвенции, а также дает переходный период для подготовки к новым ставкам», - заключил Даленов.