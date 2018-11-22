День благотворительности #ЩедрыйВторник пройдет в Казахстане

В Казахстане 27 ноября во Всемирный день благотворительности пройдет международная благотворительная инициатива #ЩедрыйВторник. Как отмечают в оргкомитете, присоединиться к ней может любой желающий, все участники свободны в выборе формата акций и целей сбора средств.

Корпоративный фандрайзер Фонда «SOS Детские деревни Казахстана» Роза Карабекова считает, что #ЩедрыйВторник – это «мероприятие, которое пропагандирует филантропию, объединяет людей, компании, государство и всех тех, кто не равнодушен к добрым делам и поступкам».

«В этот день можно совершить даже самое незначительное доброе дело, но в общем, все вместе, мы формируем правильное отношение, внимание общества к сектору благотворительности», - сказала она.

Стать партнерами инициативы могут как организации, так и частные лица. По мнению организаторов инициативы, для компаний – это возможность рассказать о социальной деятельности и также вовлечь сотрудников, повысив таким образом их мотивацию и лояльность. А для некоммерческих организаций – это повод вовлечь новых людей в благотворительность и познакомиться с потенциальными донорами. Для граждан же – это просто «праздник солидарности всех тех, кто помогает».

«Мы призываем всех неравнодушных стать частью этого движения, зарегистрироваться на сайте, запланировать свое благотворительное событие на 27 ноября и рассказать об этом вашим друзьям и партнерам в социальных сетях. Пусть добрых дел будет еще больше! Это очень важно рассказывать о добрых делах, только таким образом можно повысить уровень доверия к благотворительным организациям», - отметила координатор инициативы в Казахстане Ольга Салимова.

Присоединиться к этой инициативе можно, зарегистрировавшись на сайте www.givingtuesdaykz.com.

Поддержку инициативе в Казахстане уже оказывают благотворительные фонды городов Алматы и Астана: «SOS Детские деревни Казахстана», «Дети рисуют мир», «КЕҢ ЖҮРЕК», «Ниет», «Шұғыла», фонд Аружан Саин «Дом», а также благотворительная платформа «Birgemiz».

#ЩедрыйВторник – это международное благотворительное движение, основная цель которого – дать новый импульс развитию благотворительности в мире и привлечь как можно больше сторонников. В этом году в последний вторник ноября миллионы людей во всем мире объединятся, чтобы стать частью большого благотворительного флешмоба. Движение поддержали такие звезды как Андреа Бочелли, Шерил Сэндберг, российские актеры и общественные деятели. В рамках инициативы можно сделать пожертвование, предложить волонтерскую помощь или просто поделиться информацией об инициативе в социальных сетях с использованием хештега #ЩедрыйВторник Казахстан или #GivingTuesdayKazakhstan.