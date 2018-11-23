В КТЖ ответили на заявление Счетного комитета о неэффективном освоении средств при строительстве вокзала

В АО «НК «Казахстан темир жолы» ответили на заявление Счетного комитета о выявленных в ходе госаудита нарушениях, в частности, о неэффективном освоении средств на строительство железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в Астане.

«Проведен государственный аудит ГУ «Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета» использования средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала АО «ФНБ «Самрук - Казына», использованных на реализацию следующих проектов: строительство железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу; развития железнодорожного узла Астаны, включая строительство вокзального комплекса; строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузо-пассажирских паромов. По результатам аудита по вышеперечисленным проектам указанные процедурные несоответствия были устранены без причинения материального и иного имущественного ущерба», - говорится в сообщении КТЖ в пятницу.

При этом уточняется, что эти «несоответствия» по проектам «несут процедурный характер и устранены в ходе проверки».

В КТЖ сообщили, что согласно заключению РГП «Госэкспертиза» стоимость проекта развития железнодорожного узла Астаны, включая строительство вокзального комплекса, составила 244 млрд тенге, и «в ходе реализации проекта удорожания не допущено». Так, по данным нацкомпании, в 2017 году введен в эксплуатацию I пусковой комплекс на сумму 182 млрд тенге (75%), что позволило за 2017 год обслужить 2,5 млн пассажиров, а за текущий период 2018 года – более 5,2 млн пассажиров. Максимальное количество пассажиров в сутки составило более 31 тыс. человек.

«Все выявленные в ходе аудита несоответствия по объекту были устранены в рамках гарантийных обязательств, отключенные информационно-сигнальные устройства для инвалидов и маломобильных групп населения в настоящее время функционируют. Указанные инвестиционные проекты реализованы согласно установленным планам и приносят положительный экономический эффект», - заключили в КТЖ.

Напомним, что накануне Счетный комитет сообщил, что по итогам аудита четырех проектов - железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новый вокзальный комплекс в Астане, паромный комплекс в порту Курык и инфраструктура СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области – «установлены факты оплаты невыполненных работ и неустановленного оборудования на сумму 350,4 млн тенге». По информации члена Счетного комитета Константина Плотникова, первоначальная стоимость строительства нового вокзала «Нурлы Жол» в Астане составляла 210,3 млрд тенге, но в ходе реализации проекта «она была увеличена до 243,6 млрд тенге». Также он сообщил, что «в эксплуатацию сдано только 36,3% строительно-монтажных работ, оборудования, инвентаря, «некачественно выполнены работы и не установлено оборудование на сумму 50,7 млн тенге, «информационно-сигнальные устройства для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 11,1 млн тенге не функционирует», а также «неэффективно затрачены средства в сумме 22,1 млн тенге на строительство зимних залов в связи с их неиспользованием по назначению и отсутствием доступа для пассажиров».