Десятки миллионов тенге на строительство вокзала «Нурлы Жол» в Астане затрачены неэффективно

Некачественная проработка финансово-экономических обоснований министерством национальной экономики по строительству нового вокзала «Нурлы жол» в Астане привела к удорожанию проекта на 33,3 млрд тенге. Такие выводы сделали в счетном комитете по итогам проведенного государственного аудита эффективности реализации стратегического плана Миннацэкономики на 2014-2018 годы. Кроме того, здесь сообщили, что несколько десятков миллионов затрачены неэффективно.

«Аудитом четырех проектов - железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новый вокзальный комплекс в Астане, паромный комплекс в порту Курык и инфраструктура СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области - установлены факты оплаты невыполненных работ и неустановленного оборудования на сумму 350,4 млн тенге. При этом некачественная проработка финансово-экономических обоснований, экспертиз повлекла удорожание проектов на 98,9 млрд тенге, включая завершение объектов за счет средств из резерва правительства. Наряду с этим средства на строительство выделяются, несмотря на остатки неиспользованных средств, выделенных в предыдущие годы», - рассказал в четверг на заседании член счетного комитета Константин Плотников.

В качестве конкретного примера он привел строительство нового вокзала «Нурлы Жол» в Астане, первоначальная стоимость которого составляла 210,3 млрд тенге.

«В течение строительства она (стоимость – V) была увеличена до 243,6 млрд тенге. В эксплуатацию сдано только 36,3% строительно-монтажных работ, оборудования, инвентаря. Некачественно выполнены работы и не установлено оборудование на сумму 50,7 млн тенге. Информационно-сигнальные устройства для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 11,1 млн тенге не функционирует. Неэффективно затрачены средства в сумме 22,1 млн тенге на строительство зимних залов в связи с их неиспользованием по назначению и отсутствием доступа для пассажиров», - рассказал Плотников.

На территории СЭЗ строится газотурбинная электростанция мощностью 310 МВт, однако отсутствуют потребители электрической энергии.

«На сегодня там функционирует только ТОО «Полимер Продакшн», с мощностью потребления 8,25 МВт, которые уже обеспечиваются энергопередающей организацией АО «Атырау Жарык». После ввода объекта в эксплуатацию возникнут существенные риски того, что реализуемый инвестпроект, газотурбинная электростанция сметной стоимостью 106,8 млрд тенге, будет функционировать ниже проектной мощности», - также отметил член счетного комитета.