Полуфабрикаты российских и белорусских птицефабрик изымают из продажи в Казахстане

Комитет охраны общественного здоровья выявил нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан из России и Беларуси.

По данным комитета, в пробах набора для супа (полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров) производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс «Бройлерное производство» (Российская Федерация) выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella группы С). В продукции еще одного российского предприятия – ООО «СПК Курников» - выявлено «несоответствие по микробиологическим показателям в пробах фарша из мяса птицы «Натуральный».

В пробах полуфабриката из мяса птицы «Микс» цыпленка-бройлера производства ОАО «Смолевичи Бройлер» (Республика Беларусь) также обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям.

«В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов. При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений», - сообщили в ведомстве.