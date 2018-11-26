Мир за ночь 25-26 ноября 2018 года

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, сотни мигрантов пытались прорваться через американо-мексиканскую границу, но Мексика отказалась направлять войска для сдерживания мигрантов, а в Испании сотни людей вышли на демонстрации против насилия над женщинами. Между тем в ОАЭ помиловали 785 заключенных в честь Дня независимости, в Сингапуре планируют отменить уголовное наказание за употребление наркотиков, а природный пожар в Калифорнии полностью локализован. На ирано-иракской границе произошло сильное землетрясение, а в Ираке более 20 человек погибли при наводнениях из-за дождей.

Россия запросила провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море, пишет РБК. Как уточнил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, срочный созыв открытого заседания СБ планируется провести в 19:00 по мск, оно будет касаться повестки дня «поддержание международного мира и безопасности». Накануне в ФСБ России сообщили, что 3 украинских военных корабля вошли в территориальные воды РФ без разрешения. Между тем ВМС Украины сообщили, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» обстреляли российские пограничники. В ФСБ в свою очередь объяснил это тем, что, нарушив госграницу, корабли не реагировали на требование остановиться и опасно маневрировали. В результате инцидента пострадали 3 моряка, возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. Задержанные украинские корабли отправили в Керченский порт. Совбез Украины принял решение ввести в стране военное положение на 60 суток.

Около 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену в районе мексиканской Тихуаны, но были остановлены американскими военными, которые применили против нарушителей слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает газета «Известия». В связи с инцидентом власти США закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой - «Сан-Исидро», через который идет основной поток беженцев из Центральной Америки. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что США намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе совместно с властями Мексики. По ее информации, пограничный переход «Сан-Исидро» был закрыт в результате того, что мигранты попытались незаконно проникнуть на американскую территорию, бросали предметы в работников таможенно-пограничной службы и сломали заграждения. Министерство внутренней безопасности не потерпит подобного беззакония и в целях безопасности будет и дальше закрывать погранпереходы при необходимости, заявила Нильсен.

Между тем Мексика не намерена прибегать к помощи войск для разрешения ситуации с мигрантами на границе с США. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в заявлении МВД страны. Однако в ведомстве отметили, что «будут усилены пограничные пункты, куда вторглись люди при попытке незаконно попасть в США». По данным ведомства, сейчас ситуация на границе взята под контроль, те люди, «участие которых в этих насильственных действиях полностью установлено», будут немедленно депортированы. Сейчас на территории страны сконцентрировано более 8,2 тыс. центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тыс. человек, еще около 2 тыс. согласились на помощь мексиканских властей в возвращении их домой.

Тысячи мужчин и женщин более чем в 100 городах Испании вышли на митинги в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин с призывом к правительству принять меры по решению проблемы, сообщают «Известия». Самые многочисленные демонстрации наблюдаются в столице – Мадриде. По мнению митингующих, испанское руководство недостаточно занимается предотвращением насилия, социальной и правовой защитой, вопросами миграции, предоставлением убежища и международной защиты, а также предотвращением сексуального насилия.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд аль-Нахайян приказал освободить 785 заключенных в преддверии празднования Дня независимости – 47-ой годовщины независимости от Великобритании, пишет «Коммертсантъ». В рамках амнистии будут урегулированы вопросы с долгами и штрафами осужденных. Таким образом, власти дают им еще один шанс и помогают их семьям.

В Сингапуре на рассмотрение парламента представлены поправки в законодательство, согласно которым планируется отменить уголовное наказание за употребление наркотиков, вместо этого задержанных в состоянии наркотического опьянения отправлять на принудительное лечение в специальные реабилитационные центры, сообщает ТАСС. Впервые задержанный за употребление наркотиков должен провести год в подобном заведении, а если это уже четвертый случай, то содержание и лечение продлится от трех лет и более. Кроме того, сотрудники Центрального бюро по борьбе с распространением наркотиков получат право в любое время тестировать на предмет наличия запрещенных веществ тех граждан, которые уже прошли лечение в центрах. Пока что уличенных в неоднократном употреблении наркотиков могут приговорить к 5 годам лишения свободы, а также 3 ударам ротанговыми палками.

По данным управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, разрушительный природный пожар на севере Калифорнии полностью локализован, сообщает «Коммерсантъ». Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 8 ноября. Выгорело 138 тыс. акров (55,8 тыс. га) земли, разрушено почти 14 тыс. жилых домов, погибли не менее 85 человек. пропавшими без вести числятся более 560 человек.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на ирано-иракской границе, в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от города Илам, очаг стихии залегал на глубине 40 км, сообщает ТАСС. В результате в Иракском Курдистане по меньшей мере 1 человек погиб и 43 пострадали, в Иране СМИ сообщают о свыше 400 пострадавших.

Как минимум 21 человек погиб, 180 пострадали в результате наводнений из-за дождей и селей в разных провинциях Ирака, сообщает «РИА Новости». В последние дни в ряде районов Ирака идут проливные дожди, наиболее затронут непогодой – Шергат в северной провинции Салах-эд-Дин. Спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси обратился к ООН и гуманитарным организациям с просьбой о помощи. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди распорядился создать кризисную группу в Салах-эд-Дине с участием военных и использовать вертолеты и тяжелую технику для спасения людей, а также укрепить защиту в связи с ожидаемым в ближайшие дни увеличением уровня воды.