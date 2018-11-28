Назарбаев о противостояниях в мире: «Мы работаем в тревожном режиме»

Санкции США в отношении России, различные противостояния в мире и торговые войны между Китаем и Америкой заставляют правительство и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева работать в тревожном режиме.

«Во всем мире очень сложно сейчас. Все главные мировые государства, основные державы не могут найти между собой общий язык. Все государства, которые должны заботиться о человечестве», - заявил Назарбаев в среду в ходе VIII гражданского форума в Астане.

По его словам, только в США и России накоплено 15 тыс. ядерных боеголовок.

«Несколько раз можно уничтожить человечество! Несколько раз! Если такие государства не находят между собой общий язык, это тревожно для всех для нас», - признал президент Казахстана.

Он обратил также внимание на санкции, противостояния и торговую войну между Китаем и США.

«Мы являемся частью глобального мира, нас это все будет задевать. Поэтому правительство и я, мы работаем в очень тревожном режиме, чтобы реагировать на все это. Если что-то на нас перекинется, как нам это обеспечить? Поэтому сейчас единство, взаимопонимание, патриотизм, высокое чувство ответственности за страну, за родину очень необходимо. Думаю, что НПО всегда были и будут вместе со мной», - заключил Назарбаев.