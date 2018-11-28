В Казахстане разработают Концепцию развития гражданского общества до 2025 года

Неправительственным организациям необходимо передать ряд государственных функций, создать электронный реестр НПО и разработать программу развития гражданского общества, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он высказался в среду в ходе VIII гражданского форума, проходящего в Астане.

«Необходимо сделать прозрачными, понятными процедуры финансирования проектов НПО. Мы об этом говорим. Везде финансирование должно быть вообще открытым, чтобы меньше коррупции было, меньше всего. Для этого поручаю правительству в рамках процесса цифровизации создать единый электронный реестр верификации НПО», - поручил Назарбаев, отметив, что в этом реестре неправительственные организации будут регистрироваться «на добровольной основе», размещать необходимые материалы, которые позволят сформировать их рейтинги для обеспечения доступа к финансированию.

«Вы тоже должны соревноваться, кто лучше. И кто лучше сделал, кто лучше освоил, кто лучше довел до человека. Не каждой сестре по серьге», - добавил президент.

Кроме того, важно сформировать эффективный механизм гражданского контроля, чтобы «голос НПО был услышан», считает он.

«Не отбрыкиваться от него, а услышать, - обратился к госорганам глава государства. - Они должны быть консолидированы, этот голос. Лидирующую роль здесь должен сыграть гражданский альянс Казахстана».

Также следует продолжить работу по передаче неправительственному сектору государственных функций, отметил Назарбаев. По его мнению, это могут быть проекты в области экологии, социальной работы, защиты прав детей и в других сферах. Также НПО должны стать основным драйвером продвижения «высоких стандартов качества жизни».

«Я объявил пять социальных инициатив. Эти основные задачи послания должны осуществляться при тесном взаимодействии с НПО. Я об этом всех вас прошу. Прежде всего – это оценка, общественный контроль реализации государственной программы, а также качество обратной связи с населением. Кроме того, это осуществление различных консультативных функций, содействие реабилитации социальной занятости населения. Ну вы помните, там по жилью, по строительству общежитий, по строительству газопровода. Все для людей, все направлено для простых людей. (...) С учетом этого я поручаю правительству разработать концепцию развития гражданского общества до 2025 года. Что мы будем делать, как будем развивать», - поручил Назарбаев.