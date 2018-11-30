В Алматы завершили строительство новой транспортной развязки

В Алматы завершена пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути. Новая транспортная развязка снизит нагрузку на проспект Сейфуллина по направлениям «Север-Юг», сообщила пресс-служба городского акимата.

В акимате напомнили, что «технически сложный проект был реализован в течение двух лет». Его стоимость – 7,4 млрд тенге, на время строительства было создано более 500 рабочих мест.

«Пропускная способность пробивки составит 48 тыс. автомобилей в сутки. Движение на эстакаде протяженностью 800 м через железнодорожные пути с двумя полосами движения в обоих направлениях будет открыто уже сегодня. С обеих сторон проезжей части предусмотрены тротуары, установлены опоры освещения с энергосберегающими светильниками. Продолжаются работы по обустройству лестничных сходов и благоустройству прилегающей территории», - сообщили в пресс-службе акимата.

Новую развязку посетил аким города Бауыржан Байбек. Он отметил, что помимо создания пешеходной инфраструктуры и развития общественного транспорта, сегодня в городе продолжается работа по улучшению условий для автомобилистов: строятся развязки, улучшается качество дорог, вводится одностороннее движение, что вкупе повышает мобильность людей и сокращает логистические издержки бизнеса. По словам главы города, за последние 10 лет в Алматы построено 30 транспортных развязок.