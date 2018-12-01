В Ташкенте задержан владелец сгоревшего в Актюбинской области автобуса

В Ташкенте задержан владелец компании, которой принадлежал сгоревший в январе этого года на трассе в Актюбинской области автобус, сообщает «РИА Новости» . Тогда в пожаре погибли 52 человека. Владелец компании скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, «при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Сергелийского района Ташкента был задержан находящийся в международном розыске 46-летний гражданин республики Казахстан О. М., которому принадлежал сгоревший автобус». До решения вопроса об его экстрадиции задержанный помещен в одно из учреждений главного управления исполнения наказаний МВД.

«Процедура передачи задержанного правоохранительным органам республики Казахстан будет проводиться в соответствии с международными правовыми договоренностями между Казахстаном и Узбекистаном», - отметили в ГУВД.

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент сгорел автобус с 52 пассажирами - гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались 3 водителя и 2 пассажира. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стала паяльная лампа и емкость с бензином, которыми пытались обогреться пассажиры в салоне автобуса. Автобус был технически неисправен.

9 ноября в Актобе специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева виновными по статье 292 части 3, статье 345 части 4 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей и вождением автотранспортных средств, сроком на 7 лет.

Учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Тилепбаев и механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев осуждены на 3 года и 6 месяцев каждый. Тилепбаев признан виновным по статьям 254, 348 части 4, 385 части 1 УК РК, Пердебаев - по статье 348 части 4 УК РК. Также суд лишил Пердебаев права заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспортных средств, сроком на 5 лет, Тилепбаева – права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей, сроком на 5 лет.

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