В Актобе вынесли приговор по делу о сгоревшем на трассе автобусе

В Актобе в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор водителям сгоревшего на трассе Самара – Шымкент автобуса. Тогда в трагедии погибли 52 человека.

Суд признал водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева виновными по статье 292 части 3, статье 345 части 4 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей и вождением автотранспортных средств, сроком на 7 лет.

Учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Тилепбаев и механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев осуждены на 3 года и 6 месяцев каждый. Тилепбаев признан виновным по статьям 254, 348 части 4, 385 части 1 УК РК, Пердебаев - по статье 348 части 4 УК РК. Также суд лишил Пердебаев права заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспортных средств, сроком на 5 лет, Тилепбаева – права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей, сроком на 5 лет.

Кроме того, суд обязал осужденных каждому потерпевшему выплатить по 2 млн тенге.

Ранее гособвинитель Осман Орынбасарулы запросил для водителей 5 лет лишения свободы и 7 лет для механика и директора транспортной компании.

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент сгорел автобус с 52 пассажирами - гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались 3 водителя и 2 пассажира. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стала паяльная лампа и емкость с бензином, которыми пытались обогреться пассажиры в салоне автобуса. Автобус был технически неисправен.