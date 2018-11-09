«Пять минут стоял крик. Потом все стихло»

19 января этого года на 1069-ом километре трассы Самара – Шымкент загорелся автобус, в котором 54 жителя Узбекистана ехали в Россию на заработки. Накануне трагедии они в Шымкенте сели в казахстанский автобус. Позже оказалось, что автобус был неисправен, горючее не подходило, а водитель был лишен прав.

На скамье подсудимых пять человек: водители автобуса Барат Танатов, Максат Пернебеков и Нуржан Кыргызбаев, учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Тилепбаев и механик Бахадур Пердебаев. Владелец автобуса Ордухан Мехтеев до сих пор в розыске. Родственники погибших просят назначить самое суровое — по казахстанским законам — наказание.

«Я считаю подсудимых виновными. Вслед за смертью брата, в иной мир ушли и мать с сестрой. Они не выдержали трагедии. Дети брата остались сиротами. Я прошу возместить полностью моральный ущерб. Виновные должны отвечать по самым суровым законам Казахстана», — плача выступал брат одного из заживо сгоревших Мухамедали Тошматов.

Актюбинский прокурор попросил прощения у узбекистанцев и заявил, что вина подсудимых доказана:

«В автобусе находились 54 гражданина Узбекистана. В Шымкенте в транспорт залили ГСМ, который не выдерживает морозы. Недалеко от поселка Иргиз Актюбинской области отказал двигатель, автобус остановился. Водители пытались согреть бак с помощью паяльной лампы. В ходе следствия также выяснилось, что они купили пять литров топлива у неизвестной женщины. 1,5 литра топлива налили в паяльную лампу, с оставшимися 3,5 литрами бензина водитель Кыргызбаев зашел в салон автобуса, он пытался согреть лампой ноги. К этому времени возле автобуса остановился другой транспорт. Кыргызбаев и Танатов, не погасив паяльную лампу, вышли к остановившемуся автобусу. В это время из их автобуса выбежал пассажир Исаков – его брюки горели. Кыргызбаев и Танатов побежали в свой в автобус. Тем временем, как установило следствие, пассажир Мырзахметов и водитель Пернебеков, получив травмы, успели выбежать из салона», — восстановил картину случившегося прокурор Осман Орынбасарулы.

Согласно пункту 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана, а также согласно пункту 4 статьи 348 УК, он попросил суд лишить свободы сроком на 5 лет трех водителей – Нуржана Кыргызбаева, Максата Пернебекова, Барата Танатова. А учредителя автопарка Нурлыбека Тилепбаева и механика Бахадура Пердебаева приговорить к 7 годам лишения свободы.

Во время суда выяснилось, что перед трагедией водитель автобуса одновременно был за рулем и снимал на видео: как ехал автобус на сорокоградусном морозе, как он вышел из строя и как не поднималась вода в радиаторе.

«Мы согревали автобус паяльной лампой. Когда подъехал другой автобус, я вышел, чтобы поговорить с его водителем. За мной вышел Танатов. Мы зашли в автобус, поздоровались с его водителем. И вдруг услышали из нашего автобуса крики: «Пожар». Попросили огнетушитель, который потом, как оказалось, вышел из строя. Взяли из соседнего автобуса что попало в руки, пошли тушить пламя, которое началось у входа. Весь автобус задымился. Разбили окна, кричали вылазить из салона. Но лишь из переднего окна кто-то выскочил. Когда горел автобус, в течение пяти минут стоял крик. Потом стихло. После этого мы отошли подальше от горевшего транспорта – боялись взрыва», - рассказал водитель Нуржан Кыргызбаев.

Кто в чем виновен?

Согласно обвинительному заключению, в день выезда в автобусе не была соблюдена пожарная безопасность, не был заменен двигатель. Признанный в суде обвиняемым Нурлыбек Тилепбаев в 2013 году приобрел ТОО «Азия ТрансСервис». Компания, занимающаяся перевозкой пассажиров, подделывала в Шымкенте документы. Следующий обвиняемый Бахадур Пердебаев перед выездом не обратил внимание на несоответствие технического паспорта автобуса. Автобус Kassbohrer Setra Х335РСМ, изготовленный в 1989 году, и осуществлявший международные перевозки, не проходил технический осмотр.

Выяснилось, что водители своими силами заменили двигатель автобуса. Вскрылось и то, что за рулем находился лишенный на три года прав Нуржан Кыргызбаев.

В ходе судебного процесса потерпевшие просили допросить двух оставшихся в живых граждан Узбекистана — один из них являлся бригадиром пассажиров, именно он собирал людей на заработки.

«Для выяснения обстоятельств требую привлечь к суду двух свидетелей из Узбекистана и владельца автобуса. Я три раза встречался с выжившим гражданином Узбекистана Исаковым. Он говорит, что во время пожара он крепко спал. Он собирал по 100 долларов с человека за обещание устроить на работу, ему поверили мой сын и племянник. Я не верю в смерть сына. Он жив, кто-то его прячет, найдите мне его. Его телефон до сих пор включен», - рыдает Абдрашид Исаметдинов.

Но в суд выживших не вызвали.

Близкие 52 погибших просили в качестве возмещения морального ущерба по 150 млн тенге за каждого. «Для расчета материального ущерба нет соответствующих документов», - сообщила защитница потерпевших в суде Акжан Акылова.

Приговор

Приговором суда учредитель шымкентского ТОО «Азия ТрансСервис» Нурлыбек Тилепбаев приговорен к 3 годам 6 месяцам. Такой же срок получил механик автопарка Бахадур Пердебаев. Их из зала суда забрали в наручниках.

Суд лишил свободы на 5 лет каждого из водителей - Нуржана Кыргызбаева, Максата Пернебекова и Барата Танатова. Они также лишены водительских прав на 7 лет. Осужденных обязали выплатить семье каждого потерпевшего по 2 миллиона тенге в качестве морального ущерба.