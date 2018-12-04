Мир за ночь 3-4 декабря 2018 года

Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе, эксперты оценили последствия выхода Катара из ОПЕК, США попросили помощи в урегулировании 40-летней войны в Афганистане, а стартовавший с Байконура «Союз МС-11» причалил к МКС. Между тем Соединенные Штаты направят военные корабли в Персидский залив для демонстрации силы Ирану, Совбез ООН обсудит ракетные испытания Ирана, курортный остров в Таиланде столкнулся с нехваткой питьевой воды, а на Кавказе нашли останки более 100 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает РБК, об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV рассказал президент Украины Петр Порошенко. Он уточнил, что «файл этот уже зафиксирован». Порошенко заявил, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь. По его словам, в сложившейся ситуации власти Украины «должны объединить усилия всего мира». Ранее после обращения Киева Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках, однако, со слов Порошенко, «Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила».

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что выход Катара из ОПЕК с января 2019 года не окажет давления на рынок нефти и цены. Страна находится на 11-м месте в картеле и производит примерно 610 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК. Влияние Катара на глобальный баланс спроса и предложения невелико вне зависимости от участия в картеле. Гораздо сильнее на нефти сказывается торговая война США и КНР, которая замедляет темпы роста мировой экономики. По мнению специалистов, выход Катара из ОПЕК не станет примером для других участников объединения, так как развал организации приведет к снижению цен, что не нужно ни одной из стран. Между тем за решением Катара стоит не столько экономика, сколько последствия дипломатического кризиса, отмечают эксперты.

США обращаются за помощью к другим странам для урегулирования ситуации в Афганистане, сообщает РБК. Как заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в ходе встречи со своей индийской коллегой Нирмалой Ситараман, Вашингтон находится в поиске стран, которые смогут помочь наладить ситуацию в рамках войны в Афганистане. «Она затянулась, приближается к 40 годам», - отметил он. Глава Пентагона считает, что пришло время поддержать ООН и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые пытаются добиться урегулирования ситуации в регионе.

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11», причаливший в понедельник в 20:33 мск к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией в 22:38 мск открыл люки и перешел на ее борт, сообщает ТАСС. «Союз» пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. На станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встретили Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство). Экипаж будет работать на орбите 194 дня и выполнит 48 научных экспериментов. В десятых числах декабря запланирован выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле «Союз МС-09».

Американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США к концу недели зайдут в Персидский залив для демонстрации силы Ирану, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Это станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Как отмечается, присутствие авианосца «обеспечивает сдерживание» в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона. В ноябре телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что министерство отклонило просьбу Центрального командования США о размещении дополнительных военных ресурсов, в том числе авианосца, в Персидском заливе. Запрос был сделан на фоне опасений, что Иран может развернуть военную операцию против США в ответ на санкции.

Совет безопасности ООН в среду проведет закрытые консультации по ракетным испытаниям Ирана по инициативе Франции и Великобритании, сообщает ТАСС. В субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совбеза ООН. По его словам, речь идет о ракете, которая способна переносить несколько боеголовок. В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.

Туристический архипелаг Пхи-Пхи в Таиланде столкнулся с серьезной нехваткой питьевой воды, местные власти уже обратились за помощью к правительству страны, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет в первую очередь о курортном острове Пхи-Пхи-Дон, который уже давно страдает от дефицита чистой питьевой воды, так как имеющихся на острове источников недостаточно для снабжения водой его жителей и возрастающего числа туристов. На острове всего два относительно крупных пресных водоема, в которых вода накапливается и поступает в местный водопровод. А с ростом туризма повышается уровень загрязнения воды. Местного бюджета для решения этих проблем недостаточно.

По информации «РИА Новости», в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти» в Кировском районе Северной Осетии, в Майском районе Кабардино-Балкарии и в районе поселка Старый Малгобек в Ингушетии обнаружены останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в битве за Кавказ (25 июля 1942 – 9 октября 1943). Всего за время акции были найдены останки 107 красноармейцев, около 2 тыс. гильз различного калибра, 214 пулеметных лент, 126 единиц оружия и его элементов, 86 боеприпасов, 142 предмета быта, а также истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, каски, пуговицы и другие элементы обмундирования и экипировки. Одного военнослужащего, погибшего 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону. Останки были опознаны и переданы родственникам в Чувашию.