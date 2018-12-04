США не видят смысла в продолжении астанинского процесса по Сирии

Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии, сообщает «Коммерсантъ» .

«Наше предложение, и, я думаю, что я выражу мнение многих других крупных стран ООН, которые обеспокоены ситуацией в Сирии, заключается в том, что мы не продолжаем эту довольно странную инициативу Сочи и Астаны, которые возложили на себя работу по созданию конституционного комитета, чтобы преподнести его на блюдечке де Мистуре (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура - V)», - сказал Джеффри.

По его словам, «они пытались и не смогли». Поэтому, если решение по конституционному комитету не будет найдено до 14 декабря, когда планируется доклад де Мистуры Совбезу ООН, то нужно свернуть инициативу Сочи и Астаны, и «вернуться в ООН», считают в США.

В настоящее время состав конституционного комитета по Сирии, которая будет состоять из 150 человек, сформирован на две трети. И та часть, которая будет представлять гражданское общество, и является проблемной. Две другие части состава комиссии – это правительство и оппозиция.

Напомним, 11-я встреча по урегулированию конфликта в Сирии состоялась в Астане 28-29 октября. Участники встречи подтвердили «свою решимость полностью реализовать меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе». Следующая международная встреча по Сирии пройдет в Астане в начале февраля 2019 года.

На прошлой неделе США заявили, что их нынешние цели в Сирии – это деэскалация конфликта, прекращение огня по всей стране. Вашингтон намерен работать над этим с ООН, с Россией, но будет блокировать любую помощь правительству Сирии на восстановление, пока оно не начнет делать вклад в политическое урегулирование конфликта.