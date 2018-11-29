Страны-гаранты обеспокоены нарушением режима прекращения огня в Сирии

Участники 11-й встречи по Сирии в Астане выразили обеспокоенность нарушением режима прекращения огня и призвали все группировки вооруженной оппозиции выйти из состава террористических групп. Также участники подтвердили «свою решимость полностью реализовать меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе».

«Подробно изучили ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и вновь подтвердили свою решимость полностью реализовать меморандум по стабилизации ситуации в зоне от 17 сентября 2018 года. В этой связи они выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня и заявили, что будучи странами-гарантами режима прекращения огня, они активизируют свои усилия по его соблюдению, включая более активную работу совместного координационного центра Ирана, России и Турции. Они подчеркнули важность прочного режима прекращения огня, при этом подчеркивая необходимость продолжения эффективной борьбы против терроризма», - сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрахманов в ходе пленарного заседания, зачитывая совместное заявление стран-гарантов.

Кроме этого, страны-гаранты отметили, «что ни при каких обстоятельствах создание вышеупомянутой зоны деэскалации не должно подорвать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики» и вновь подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество в целях полной ликвидации ДАИШ, ИГИЛ, фронта Аль-Нусра и всех лиц группировок, организаций, образований, связанных с ними.

«Они призвали все группировки вооруженной оппозиции полностью и немедленно выйти из состава вышеупомянутых террористических групп. Решительно осудили любое использование химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы любые сообщения в этой связи были расследованы оперативным профессиональным образом в полном соответствии с конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения», - сказал Абдрахманов.

Страны-гаранты в своем заявлении напоминают, что «сирийский конфликт может быть урегулирован только в ходе ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН». Стороны решили «активизировать свои консультации на всех уровнях», чтобы «как можно скорее завершить формирование» Конституционного комитета в Женеве.

Также участники встречи «приветствовали» успешную реализацию «пилотного проекта» в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

«Обмен насильственно удерживаемыми лицами, состоявшийся 24 ноября 2018 года, стал шагом вперед в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами, что способствует продвижению политического урегулирования и нормализации ситуации «на земле», - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого, страны-гаранты отметили необходимость продолжать оказывать помощь всем сирийцам «в восстановлении нормальной, мирной жизни и облегчении их страданий» и в этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, восстановление объектов гуманитарной инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школ, больниц. Также отмечена важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сирию.

Страны-гаранты приняли решение провести следующую международную встречу по Сирии в Астане в начале февраля 2019 года.

11-й раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта проходит в Астане 28-29 ноября.