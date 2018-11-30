США намерены блокировать любую помощь правительству Сирии

Нынешние цели США в Сирии – это деэскалация конфликта, прекращение огня по всей стране. Вашингтон намерен работать над этим с Москвой, но будет блокировать любую помощь правительству Сирии на восстановление, пока оно не начнет делать вклад в политическое урегулирование конфликта. Как сообщает ТАСС , об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам.

«Мы стремимся к <...> деэскалации конфликта и оживлению политического процесса. Мы будем работать с ООН, работать с Россией, работать с международным сообществом, чтобы закрепить режим прекращение огня», - сказал Джеффри.

Вместе с тем, по мнению спецпредставителя госсекретаря, вывод войск США с территории Сирии стал бы преждевременным.

«Россия настойчиво призывает к выводу войск США и коалиции с территории Сирии. Несвоевременный вывод американских военных из Сирии поспособствует возвращению ИГ, даст Ирану возможность занять наши позиции, поставит под угрозу стабильность Ирака, увеличит угрозу безопасности наших ключевых союзников - Израиля, Иордании и Турции», - заявил он.

Ранее Джеффри уточнял, что вывод иранских подразделений из Сирии не является военной целью США, однако Вашингтон расценивает Тегеран как угрозу для Израиля, Иордании и Турции на сирийской территории. Он также утверждал, что это должно стать частью политического процесса в Сирии.

Джеффри также отметил, что большая часть международного сообщества не поддержала бы усилия США по смене режима в Сирии.

«У нас нет официальной позиции по поводу какой-либо личности за исключением того, что мы считаем, что Асад является наихудшим человеком во власти в любом месте. <...> Хорошо это или плохо, но большая часть международного сообщества не поддержат нас в попытках смены режима, потому что история показывает, что они не оборачиваются ничем хорошим, поэтому мы хотим изменения поведения, значительного и заметного изменения поведения сирийского правительства», - отметил он.

Ранее дипломат сообщал, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима, а тремя целями, которые США преследуют в Сирии, являются разгром террористической группировки «Исламское государство», выдворение с сирийской территории иранских подразделений и изменение политики действующего правительства.

Вместе с тем Джеффри заявил, что Соединенные Штаты будут блокировать любую помощь «криминальному режиму Асада в усилиях по реконструкции до тех пор, пока режим не начнет делать вклад в политический процесс».

В октябре госсекретарь США Майкл Помпео уже заявлял, что сирийское правительство не получит от США ни доллара помощи на восстановление страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут ее территорию.

Напомним, что 28-29 октября в Астане состоялась очередная встреча по урегулированию конфликта в Сирии. Страны-гаранты выразили обеспокоенность нарушением режима прекращения огня и призвали все группировки вооруженной оппозиции выйти из состава террористических групп. Также участники подтвердили «свою решимость полностью реализовать меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе».

Кроме этого, страны-гаранты отметили необходимость продолжать оказывать помощь всем сирийцам «в восстановлении нормальной, мирной жизни и облегчении их страданий» и в этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, восстановление объектов гуманитарной инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школ, больниц. Также отмечена важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сирию.

Следующая международная встреча по Сирии в Астане в начале февраля 2019 года.