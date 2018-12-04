Астанинский процесс полностью оправдывает свой мандат – МИД

Астанинский процесс полностью оправдывает свой мандат, а вопросы запуска конституционной комиссии по Сирии являются прерогативой переговоров в Женеве под эгидой ООН, заявил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Изначальной задачей астанинского процесса являлось обеспечение режима прекращения боевых действий, эта работа находится на стадии завершения. Хотим подчеркнуть, что обсуждение политических аспектов урегулирования сирийской проблематики, включая запуск конституционной комиссии, является прерогативой переговоров в Женеве под эгидой ООН», - сказал Смадияров.

Он отметил, что создание конституционной комиссии затрагивает этап политического процесса в Сирии.

«Мы считаем, что астанинский процесс полностью оправдывает свой мандат. Во-первых, созданные на астанинской платформе зоны деэскалации в Сирии показали свою эффективность в деле стабилизации обстановки на местах – это три зоны Восточная Гута, район севернее Хомса, а также на юге Сирии. Они полностью вернулись к мирной жизни. Сейчас ведется работа по нормализации ситуации в Идлибе. В данном направлении плотно взаимодействуют страны-гаранты», - добавил Смадияров.

По его словам, «процесс осложнен необходимостью завершения работы по отмежеванию умеренной оппозиции от террористических организаций».

«Второй основной акцент текущего этапа астанинского процесса заключается в укреплении мер доверия между противоборствующими сторонами с упором на расширение процесса обмена пленными. Так, в ходе прошедшего в рамках астанинских переговоров шестого заседания рабочей группы по обмену заключенными и поиску пропавших без вести были рассмотрены различные варианты выхода на новые договоренности по обмену», - сказал Смадияров.

Он отметил, что третьим направлением является «работа над созданием условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их постоянного проживания в Сирии».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии и считают, что нужно свернуть инициативу.