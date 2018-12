В Алматы стартует конкурс документального кино Центральной Азии

Конкурс документального кино Центральной Азии – продолжение программы неигрового кино Clique.Doc. По словам организаторов, это попытка осмыслить и понять пространство, которое долгое время воспринималось как «слепое пятно«» между Азией и Европой.

Для участия в конкурсе были отобраны 24 работы, среди них есть полнометражные и короткометражные картины. Расписание показов размещено на сайте. Конкурс откроет картина «Турксиб» – первый фильм, снятый на территории Казахстана (1929 год), он будет показан в сопровождении музыки Куата Шильдебаева. Также в рамках конкурса пройдут специальные показы нескольких полнометражных фильмов: «Столица» – картина, снятая российским режиссером Максимом Поздоровкиным к десятилетию Астаны, «История о белье» (The history of Panty), показывающая путь узбекского хлопка до магазина нижнего белья в Бельгии, и «Куда подует ветер» (Where the Wind Blew) об антиядерном движении «Невада – Семипалатинск». Также после показов планируется провести обсуждения и сессии вопросов-ответов с режиссерами фильмов «Металлический хлеб» (Чингиз Нарынов), «Ветер в моих волосах: Далекая родина Каратау» (Марина Ансельм), «Я не болен! Я – гей» (Алексей Гетманн, Диана Хардерс), «Машина, в которой все исчезает» (Тинатин Гурчиани), Bye Bye Baby (Юлия Бокслер), и «Петь свои песни / в Казахстане» (Катерина Суворова).

В состав жюри конкурса вошли Изабель Аррате Фернандез, представитель крупнейшего в мире фестиваля документального кино International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), режиссер из Грузии Тинатин Гурчиани и профессор политологии Оксфордского университета Рико Айзекс, который уже более 10 лет занимается исследованиями социально-экономического и политического развития пост-советского региона, а также планирует выпустить книгу о национальной идентичности в современном казахстанском кинематографе.

Призовой фонд конкурса составляет 8000€.