Мир за ночь 4-5 декабря 2018 года

«Желтые жилеты» во Франции выступили за продление налогового моратория, доклад ЦРУ убедил сенаторов США в причастности принца Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашкаджи, глава Белого дома Дональд Трамп убежден в заключении сделки по торговле с Китаем, НАТО обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет, а Киев заявил о готовности обменять 300 россиян на задержанных украинских моряков. Тем временем в Чили более 50 агентов Пиночета осудили за убийство коммунистов, более 400 нелегальных мигрантов сумели попасть в США из Мексики, письмо Эйнштейна продали на аукционе за $2,8 млн, Volkswagen создаст альянс с Ford, а французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных в своих изделиях.

Активист «желтых жилетов» Родольф Куджава заявил «РИА Новости», что объявленный французским правительством полугодовой срок моратория на рост налогов на топливо необходимо увеличить хотя бы до одного года. «Нам нужно заморозить введение налога по крайней мере на один год… Шесть месяцев – это срок, но люди будут думать, что это лишь продлевает неизбежное», - сказал он. Введя мораторий на год, французские власти докажут, что «действительно нашли время подумать», как ввести эту меру наилучшим образом, считает активист. Также он отметил, что введения моратория «недостаточно, чтобы успокоить» протестующих, поскольку теперь народ «хочет большего». Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали рост цен на топливо, на бензин и дизельное топливо.

Американские сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана к убийству колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает РБК. Свою позицию они озвучили после закрытого брифинга, который провела для них глава ЦРУ Джина Хэспел, однако подробности не раскрыли, так как не имели права разглашать полученную информацию. ​​По словам Кокера, он абсолютно убежден в том, что наследный принц «приказал убить и контролировал убийство». Грэм поддержал позицию своего коллеги и заявил, что тоже вышел с брифинга убежденным в том, что Мохаммед бен Сальман несет ответственность за это убийство.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты и Китай заключат сделку по торговле, так как «Китай не хочет пошлин», сообщает ТАСС. В своем Twitter глава Белого дома написал, что США или заключают «настоящую сделку», или не заключают никакой, и в таком случае введут новые масштабные импортные пошлины на китайские товары. Напомним, что в минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. Трамп согласился не повышать с 1 декабря тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.

По информации Русской службы ВВС, НАТО официально обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как указывается в заявлении, которое подписали представители всех 29 стран-участниц альянса, «союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск евроатлантической безопасности». Ранее с подобными заявлениями выступали США, при этом Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений. «У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданные и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать», - заявила в интервью ВВС представитель госдепартамента США Ванесса Аскер. США намерены выйти из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. В свою очередь Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США.

Киев готов предложить Москве список из более чем 300 осужденных за антигосударственную деятельностьроссиян, которые могут быть обменяны на задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом, как сообщает «Коммерсантъ», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, пока российские власти «не хотят идти на какие-либо разговоры» об обмене. Луценко выразил надежду на «на международную солидарность» в этом вопросе.

Суд в Чили приговорил 53 бывших агента Управления национальной разведки (DINA) к тюремным срокам за похищение и убийство оппозиционеров в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета, сообщают «Известия». Максимальный срок в 35 лет получил Рикардо Виктор Лоуренс Мирес за похищение восьми членов Коммунистической партии Чили и причастность к убийству бывшего генсека партии Виктора Мануэля Диаса Лопеса в 1976 году. Также суд обязал государство выплатить родственникам погибших $5,3 млн. 11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого был свергнут законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде. Он покончил с собой при штурме дворца путчистами. Всего за годы военной диктатуры в Чили (1973-1990 гг.) были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тыс. человек, около 1,2 тыс. пропали без вести, пыткам подверглись около 28 тыс. человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, но в 2006 году он умер.

Более 400 мигрантов без соответствующих документов сумели попасть из Мексики в США в районе Эль-Пасо, сообщает «РИА Новости». Все они сдались американским властям с целью попросить об убежище. Представитель пограничного патруля в Эль-Пасо Фидель Бака отмечает, что пока не ясно, входили ли эти люди в караваны мигрантов из Центральной Америки, которые с октября двигаются в сторону границы по территории Мексики. Между тем директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен сообщил, что сейчас только в новом лагере мигрантов в районе мексиканской Тихуаны находятся порядка 2,5 тыс. человек. Ранее число мигрантов оценивалось в 6 тыс. человек. Некоторые решили самостоятельно вернуться на родину, другие, отказавшись от переезда в новый лагерь, исчезли из поля зрения властей.

«Письмо о Боге» физика-теоретика и лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна к немецкому философу Эрику Гуткинду продали на аукционе в Нью-Йорке за $2,892 млн, сообщает РБК. Письмо было написано 3 января 1954-го, за год до смерти Эйнштейна. В нем ученый говорит о своем отношении к Библии и к богу. Это письмо считается наиболее полным выражением религиозных и философских взглядов Эйнштейна.

Как сообщает ТАСС, автоконцерн Volkswagen занимается формированием альянса с автомобилестроительной корпорацией Ford Motor Company. Руководитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил, что они находятся «на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford». Он уверен, что создания глобального автомобильного альянса укрепит американскую автомобильную промышленность и позволит Ford упрочить свои позиции в Европе. Дис уточнил, что Volkswagen, возможно, в будущем будет использовать для производства своих автомобилей заводы Ford в США. Но в настоящий момент автоконцерн рассматривает также возможность строительства своего второго завода.

Французская компания Chanel решила отказаться от использования натурального меха и кожи экзотических животных в своих изделиях, сообщает «РИА Новости». В частности, по словам президента fashion-направления модного дома Бруно Павловски, компания перестанет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската. Он пояснил, что стало очень трудно найти кожу, которая отвечает стандартам качества и этики компании. при этом уточняется, что изделия из кожи экзотических животных перестанут продаваться в бутиках бренда постепенно. Глава Chanel Карл Лагерфельд заявил, что компания и раньше практически не использовала мех в своих коллекциях. А по поводу кожи экзотических животных он отметил, что «существует проблема с поставками, и это в любом случае не было делом Chanel». Chanel сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи.