Аэропорт Алматы предупредил об изменении расписания рейсов из-за тумана. Между тем по данным онлайн табло аэропорта на прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет - 2 рейса.

«В связи с ухудшением метеоусловий – в последние часы в районе Международного аэропорта Алматы наблюдается туман со снижением видимости, в данный момент 175/30 м – возможны изменения в расписании рейсов», - говорится в сообщении международного аэропорта Алматы.

Сообщается, что в ночь с 5 на 6 декабря на запасные аэродромы Шымкента и Караганды были направлены четыре самолета, это в том числе рейсы Астана—Алматы авиакомпании SCAT и Пекин-Алматы авиакомпании Hainan Airlines.

Напомним, что Международный аэропорт Алматы сертифицирован по категории III B ИКАО и готов принимать воздушные судна при снижении видимости даже до 75/0 м, однако, как подчеркивается в сообщении, «для этого необходимо наличие такой же категории у экипажа и самолета».

Между тем по данным онлайн табло аэропорта Алматы на 12.25 на вылет задерживаются рейсы в Петропавловск и Учарал авиакомпании SCAT, рейс в Астану авиакомпании Air Astana отменен. На прилет задерживаются рейсы из Петропавловска, Шымкента, Учарала авиакомпании SCAT, два рейса авиакомпании Air Astana из Астаны и один из Актобе, рейс авиакомпании Bek Air из Атырау, а также международные рейсы Air Astana из Нью-Дели и Москвы. Также задерживается прилет направленного ночью в Караганду самолета рейсом Пекин-Алматы. Один рейс из Астаны отменен.