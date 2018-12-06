Страны ЕАЭС продолжат работу над методикой определения цены транзита газа

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Санкт-Петербурге в четверг, главы пяти государств рассмотрели 15 вопросов. Кроме того, они обсудили декларацию о развитии союза и программу формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, а также поручили продолжить работу над методикой определения цены транзита газа, сообщил на итоговой пресс-конференции председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«Сегодня на заседании Высшего экономического совета было 15 вопросов в повестке, которые были вынесены на обсуждение членов совета, и все эти вопросы были направлены на дальнейшее продвижение и развитие нашего интеграционного проекта», - сказал Саркисян.

Одним из приоритетных направлений развития союза, по его словам, является цифровая трансформация экономик. Он напомнил, что основополагающий документ «О цифровой повестке ЕврАзЭс» подписали еще два года назад, в результате чего на сегодняшний день имеется порядка 40 инициатив, 8 из них проработаны «достаточно подробно», а 3 – запущены.

«Мы договорились о формировались центра компетенций в Астане. Дано поручение комиссии разработать порядок работы с этим центром. Так как в дальнейшем предполагается, что подобные центры могут создаваться и в других странах ЕАЭС», - рассказал председатель коллегии ЕЭК.

Одновременно есть поручение по проработке механизмов имплементации цифровых проектов.

«Мы подготовим соответствующее предложение, которое будет вынесено на обсуждение президентов», - заверил Саркисян.

Следующий основополагающий документ, который был обсужден в рамках совета - декларация о развитии Евразийского экономического союза, в которой обозначены «все приоритетные направления, которые могут привести к повышению и эффективности работы союза».

«Необходимо преодолевать вопросы, связанные с недоинтеграцией, потому что у нас еще существуют барьеры, изъятия, ограничения на пути формирования общих рынков, - признал председатель коллегии. - Президенты отмечают важность преодоления этих препятствий, которые еще существуют».

Еще один вопрос связан с программой формирования общего рынка газа и программой формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов.

«В целом эти программы одобрены членами Высшего экономического совета, и мы начнем реализовывать мероприятия, которые заложены в этих программах. Также есть поручения глав государств о продолжении работы по методике определения цены транзита газа. Это один из основных и дискуссионных вопросов, которые нам предстоит решить и вынести общие подходы для утверждения на уровне высшего совета», - проинформировал Саркисян.

Также, по его словам, завершаются процедуры по формированию зоны свободной торговли с Ираном, а также торгово-экономическое соглашение с Китаем.

«Президенты подписали соответствующие документы, необходимые для имплементации этих договоров. Президенты определили основные направления международной деятельности союза на 2019 год с приоритетными странами, с которыми нужно продвигать торгово-экономические взаимоотношения, а также в поисках формирования таких торгово-экономических сделок, которые бы в наибольшей степени отражали интересы нашего союза», - заключил он.

Напомним, следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета решено провести в конце мая 2019 года в Астане.