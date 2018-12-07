У России нет желания «отхватить кусок» восточной Украины – Назарбаев

«Только один вопрос: почему в Украине случилось то, что случилось? Почему самой Украине не дали возможность разобраться с внутренними делами своими? Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок этой Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория сегодня», - сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Лидер Казахстана напомнил, что учился на Украине.

«Не буду скрывать, за Украину тоже переживаю. Я там учился, я знаю украинцев, у меня друзья до сих пор сохранились, которые были. Народ, как говорится, наш. Мы понимаем друг друга, душу понимаем, одни и те же песни поем, одни и те же шутки у нас. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины, а значит, со всеми нами», - сказал Назарбаев.