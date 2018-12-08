В Париже снова произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

В Париже в субботу снова начались столкновения «желтых жилетов» с полицией. В протестах по всей стране участвует 31 тыс. демонстрантов, в том числе 8 тыс. в Париже.

Стычки начались на Больших бульварах, к месту столкновений вышли бронемашины жандармерии. В районе бульвара Итальянцев, Бон Нувель и Сен-Дени были применены водометы. Затем беспорядки началась на Елисейских полях, где протестующие попыталась разгромить витрины магазина. На бульваре Курсель демонстранты подожгли несколько автомобилей. На авеню Морсо, прилегающей к Елисейским полям, полиция также применила водометы после того, как манифестанты начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

В Париже задержаны 717 человек, 438 арестованы.

Между тем несанкционированные акции протеста проходят также и в Брюсселе близ комплекса зданий Еврокомиссии, на пересечении улиц Луа и Режан. Полиция пытается блокировать передвижение демонстрантов. К месту подъехали порядка десяти фургонов с сотрудниками полицейского спецназа, а также водомет и полицейская бронемашина. Полицейские с щитами и дубинками выстроились в ряд и под прикрытием водомета двинулись в сторону протестующих. Над районом барражирует вертолет. Всего в Брюсселе в ходе несанкционированной акции протеста задержаны порядка 100 человек.

Напомним, что изначально участники движения «желтых жилетов» выступали против повышения цен на бензин. Акции протеста начались 17 ноября. 1 декабря в Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией, сопровождавшиеся погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика. После этого власти Франции согласились ввести мораторий на повышение налогов на топливо на полгода. Однако теперь протестующие выражают недовольство социальной ситуацией во Франции в целом.