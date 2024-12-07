Президентская партия отказалась голосовать за его отставку
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Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту
Кадр из трансляции голосования в парламенте

Парламент Южной Кореи не набрал достаточного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, пишет The New York Times.

Для того, чтобы президенту был объявлен импичмент, за это должны были проголосовать 200 из 300 депутатов. При этом президентская партия «Сила народа», имеющая в парламенте 108 депутатов, почти в полном составе бойкотировала заседание. У оппозиции в парламенте 192 депутата.

Всего в голосовании приняли участие 195 депутатов.

Заседание сопровождалось многотысячным митингом у парламента, участники которого требуют отставки президента.

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