Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту

Президентская партия отказалась голосовать за его отставку
Парламент Южной Кореи не набрал достаточного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, пишет The New York Times.
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