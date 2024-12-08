Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, Асад покинул столицу

Сирийские повстанцы в ночь на воскресенье вошли в Дамаск и фактически без сопротивления взяли город. По данным агентства Reuters, Башар Асад, правивший Сирией с 2000 года, покинул страну.

Минувшей ночью повстанцы заявили, что взяли под свой контроль стратегически важный город Хомс, а следом смогли освободить заключенных из политических тюрем, в том числе печально известной тюрьмы Сайедная, где тысячи противников Асада подверглись пыткам и были казнены.

Семья Башара Асада накануне покинула Сирию, отправившись в Россию и ОАЭ, он сам в субботу оставался в Дамаске, к которому подходили повстанцы.

После падения столицы премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти, пишет ВВС.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. При этом режим Башара Асада во многом опирался на двух своих главных союзников – Иран и Россию, которые в нынешней ситуации не стали ему помогать.