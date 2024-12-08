Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, Асад покинул столицу

Премьер заявил, что готов передать власть
Сирийские повстанцы в ночь на воскресенье вошли в Дамаск и фактически без сопротивления взяли город. По данным агентства Reuters, Башар Асад, правивший Сирией с 2000 года, покинул страну.
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