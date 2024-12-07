Курдские силы начали наступление на востоке Сирии, еще одна группа повстанцев – на юге
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Сирийские повстанцы стремительно развивают наступление
Фото ЕРА

Сирийские исламистские повстанцы продолжают развивать стремительное наступление, которое начали в конце ноября. Они вплотную подошли к стратегическому городу Хомс, который связывает столицу страны Дамаск с морем и каналами поставок из Ирана, сообщает ВВС.

Объединенный оперативный центр повстанцев сообщает, что его бойцы прошли через два города на пути к Хомсу — Растан и Телль-Бису — и сейчас находятся на расстоянии около пяти километров от города.

В четверг отряды антиасадовской коалиции вошли в город Хама. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», заняли Алеппо, второй по величине город в Сирии. Он перешел под контроль повстанцев впервые с 2016 года.

Хомс — стратегически важный город, связывающий Дамаск с территориями на средиземноморском побережье, где живут преимущественно алавиты. Это религиозное меньшинство всегда считалось главной базой поддержки режима Асада.

Напуганные представители алавитского меньшинства в спешке покидают Хомс: на видеозаписях видно, что дороги города забиты машинами.

На востоке страны курдские силы объявили, что вошли в крупный город Дейр-Эззор. Правительственные войска, насколько известно, оставили его, чтобы выдвинуться в центр страны. Также сообщается, что курды взяли под свой контроль переходы через границу с Ираком.

В пятницу вечером также появились сообщения, что на юге Сирии повстанцы захватили большую часть провинции Даръа, которая в 2011 году стала колыбелью восстания против правящего в Сирии режима, переросшего в многолетнюю гражданскую войну.

По разным данным, повстанцы на юге страны теперь контролируют более 90% региона Дераа, и только район Санамайн все еще находится в руках правительства.

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