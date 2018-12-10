До конца недели 15 монополистов должны снизить тарифы
  • 329
53 внеплановые проверки монополистов проводят в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

До конца текущей недели ожидается, что 15 монополистов снизят тарифы на тепло- водо- и электроснабжение, в том числе, передачу энергии и транспортировку газа, сообщил в понедельник в ходе круглого стола в министерстве национальной экономики вице-министр Серик Жумангарин. По его информации, на данный момент открыто 53 внеплановые проверки в отношении монополистов, а на стадии открытия еще 11.

«Планируемое снижение до конца текущей недели планируется, как минимум, по 15 монополистам в сфере теплоснабжения, водоснабжения, передачи электроэнергии и транспортировке газа на сумму 2,7 млрд тенге дополнительно к той сумме (которая уже применена - V) к 40 монополистам на сумму 28,8 млрд тенге, на которые уже тарифы снижены», - сообщил Жумангарин.

Кроме того, по его информации, для выявления необоснованно полученного дохода монополистами и возврата средств потребителям «уже открыто 53 внеплановых проверки монополистов».

«Вы знаете, что внеплановые проверки монополистов были открыты по итогам работы общественных приемных», - напомнил вице-министр, отметив, что «на стадии открытия еще 11 внеплановых проверок».

«Совместно с министерством энергетики проводится работа по снижению оптовых цен на электроэнергию и газ. Эта работа будет завершена буквально сегодня-завтра. По итогам не позже среды мы детально объявим по снижению тарифов по каждому субъекту во всех 17 регионах», - пообещал Жумангарин.

По предварительным данным, по Жамбылской области планируется снижение тарифов на услуги КСК на 20%, на услуги вывоза мусора – на 5%, на лифтовые услуги – на 7,1%. По Алматинской области – КСК на 6%, на мусор – на 10% и лифтовые – на 5%. Что касается Карагандинской области, то здесь Миннацэкономики ожидает снижение до 3% и 5% на услуги КСК и лифты, в Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской областях эти услуги должны быть снижены на 5%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования по всему Казахстану
Новости
Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ
Новости
Байбек пожаловался, что акимату мешают наводить порядок в городе
Новости
Смог накрыл Астану и Алматы. Синоптики столицы отрицают высокий уровень загрязнения воздуха
Новости
Права казахстанцев на собственность усилили депутаты мажилиса
Новости
МВД Казахстана закроет еще 4 колонии