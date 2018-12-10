53 внеплановые проверки монополистов проводят в Казахстане

До конца текущей недели ожидается, что 15 монополистов снизят тарифы на тепло- водо- и электроснабжение, в том числе, передачу энергии и транспортировку газа, сообщил в понедельник в ходе круглого стола в министерстве национальной экономики вице-министр Серик Жумангарин. По его информации, на данный момент открыто 53 внеплановые проверки в отношении монополистов, а на стадии открытия еще 11.

«Планируемое снижение до конца текущей недели планируется, как минимум, по 15 монополистам в сфере теплоснабжения, водоснабжения, передачи электроэнергии и транспортировке газа на сумму 2,7 млрд тенге дополнительно к той сумме (которая уже применена - V) к 40 монополистам на сумму 28,8 млрд тенге, на которые уже тарифы снижены», - сообщил Жумангарин.

Кроме того, по его информации, для выявления необоснованно полученного дохода монополистами и возврата средств потребителям «уже открыто 53 внеплановых проверки монополистов».

«Вы знаете, что внеплановые проверки монополистов были открыты по итогам работы общественных приемных», - напомнил вице-министр, отметив, что «на стадии открытия еще 11 внеплановых проверок».

«Совместно с министерством энергетики проводится работа по снижению оптовых цен на электроэнергию и газ. Эта работа будет завершена буквально сегодня-завтра. По итогам не позже среды мы детально объявим по снижению тарифов по каждому субъекту во всех 17 регионах», - пообещал Жумангарин.

По предварительным данным, по Жамбылской области планируется снижение тарифов на услуги КСК на 20%, на услуги вывоза мусора – на 5%, на лифтовые услуги – на 7,1%. По Алматинской области – КСК на 6%, на мусор – на 10% и лифтовые – на 5%. Что касается Карагандинской области, то здесь Миннацэкономики ожидает снижение до 3% и 5% на услуги КСК и лифты, в Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Актюбинской областях эти услуги должны быть снижены на 5%.