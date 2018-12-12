В Страсбурге на рождественской ярмарке произошла стрельба
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Мир за ночь 11-12 декабря 2018 года

Украина выходит из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ, российские космонавты совершили выход в открытый космос и обследовали «дыру» в «Союзе», массовые протесты во Франции отпугнули туристов, в Канаде суд постановил выпустить под залог финансового директора Huawei, а аналитики Bank of America прогнозируют восстановление цены на нефть до $70 за баррель. Во французском Страсбурге на рождественской ярмарке произошла стрельба, число заболевших лихорадкой Эбола в Конго достигло 500 человек, назван самый высокооплачиваемый писатель 2018 года.

По поручению президента Петра Порошенко Служба внешней разведки Украины начала процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Об этом сообщается на сайте СВР страны. В сообщении отмечается, что «участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдной, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год». Напомним, что ранее, 10 декабря, Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы по обследованию «Союза МС-09», в котором было обнаружено отверстие, и вернулись на борт МКС, сообщает «РИА Новости». Кононенко и Прокопьев провели за бортом 7 часов 45 минут – на 1 час 14 минут больше запланированного времени, однако им не удалось выполнить все запланированные задачи. Добравшись до корабля «Союз МС-09», космонавты с помощью резака и ножниц по металлу вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту, взяли ее образцы, «мазки» с области отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено. На Землю полученные образцы должен доставить Сергей Прокопьев, который вернется 20 декабря на «Союзе МС-09». Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов «Тест» и «Выносливость», оставленные на экспонирование на модуле «Поиск», но эта задача не была приоритетной. Ее планировали выполнить только в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.

Как пишут «Известия», массовые протесты во Франции отпугнули туристов. Так, по данным французской компании MKG Consulting, только за период с 23 по 27 ноября было аннулировано около 25 тыс. заявок на бронь номеров в декабре. Национальная группа независимых предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания, объединяющая 13,5 тыс. французских учреждений, заявила о 20-процентном спаде в бронировании отелей в Париже в выходные дни. В центральных районах, прилегающих к Елисейским полям, падение во второй половине декабря составило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристы стали отменять заказы и на постновогодний период. По данным французской Группы национальных гостиничных сетей, заказы отелей на первую неделю 2019 года упали уже на 10%.

Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает «РИА Новости». За нее внесли залог в 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн). Топ-менеджер также должна носить электронный браслет и сдать паспорта. Кроме этого, Ваньчжоу останется в Ванкувере, где у нее есть два дома. Ей запрещено покидать дом с 11 вечера до 6 утра. При этом судья постановил, что Мэн Ваньчжоу надлежит отпустить, если США не отправят полностью оформленный запрос на экстрадицию в течении законных 60 дней, которые истекают 8 января. Напомним, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch прогнозируют в следующем году восстановление цены на до $70 за баррель, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает руководитель отдела анализа рубежных рынков Хутан Яжари, «в следующем году цены вернутся в район $70, если говорить о среднегодовом показателе», но также «возможно даже выше этой отметки на короткий срок во втором квартале. Между тем по оценкам аналитиков, опрошенных CNBC, средняя цена на нефть в следующем году не превысит $60 или будет еще ниже.

В центре Страсбурга во Франции около 20 часов по местному времени 29-летний мужчина открыл огонь. Как сообщает РБК, в результате погибли 4 человека, по меньше мере 11 ранены, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший опознан, он состоял на учете в полиции по подозрению в терроризме. По данным телеканала Franceinfo, его должны были арестовать утром во вторник, 11 декабря, по подозрению в убийстве, однако полицейские не застали его дома. По данным источников телеканала, стрелявший получил ранение во время попытки скрыться от патруля. В городе проходит спецоперация по его поимке. По некоторым данным, преступник скрылся с места преступления на захваченном такси.

Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республики Конго с начала эпидемии достигло 500 человек, сообщает ТАСС. Умерли 289 человек, 172 выздоровели, расследуются 80 подозрительных случаев. В течение суток 10 декабря были выявлены 2 заболевших и 5 умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Сейчас присутствие вируса подтверждено в ДРК в двух провинциях – Северном Киву и Итури, однако эксперты считают, что болезнь может проникнуть и в другие провинции, а также в соседние страны. В Уганде в первой декаде ноября стартовала вакцинация от Эболы, в Южном Судане она начнется 19 декабря. Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК – уже десятая. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

«Известия» сообщают, что Джеймс Паттерсон признан самым высокооплачиваемым писателем 2018 года по версии журнала Forbes – ему удалось заработать $86 млн. Паттерсон стал известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе. В списке из 11 авторов на втором месте – прошлогодний лидер Джоан Роулинг с $54 млн, доход автора книг о Гарри Поттере за год упал на $41 млн. На третьей строчке расположился Стивен Кинг с заработком в $27 млн. 23 мая вышел его роман «Аутсайдер». Также в список вошли Джон Гришэм ($21 млн), Джефф Кинни ($18,5 млн), Дэн Браун ($18,5 млн), Майкл Вольф ($13 млн), Даниэла Стил ($12 млн), Нора Роберст ($12 млн), Рик Риордан ($10,5 млн) и Эрика Леонард Джеймс ($10,5 млн). В общей сложности вошедшие в топ-11 писатели за 2018 год продали 24,5 млн книг только в США, заработав $283 млн.


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