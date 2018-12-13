В акимате Алматы предлагают строить в городе подземные туннели

И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал о предложении построить комплексную схему проходных туннелей в городе, сообщает «Казинформ» . По его словам, это одно из решений проблемы постоянных «раскопок» городских улиц для замены коммуникаций.

«Наше предложение – создать в городе комплексную схему проходных туннелей. На наш взгляд, система коммуникационных туннелей позволяет городу развиваться, вне зависимости от развития старой инженерной инфраструктуры. Туннель позволяет увеличить срок эксплуатации трубопроводов, кабелей, туннели позволяют сделать нам капитальные дороги, чтобы потом не вкладываться в асфальтирование каждые 2-3 года. Эти туннели работают с точки зрения практического применения», - рассказал Ахмеджанов.

Он отметил, что сначала их строительство дорого обойдется, так как это сложные подземные сооружения, однако впоследствии они могут сократить эксплуатационные затраты города.

«Мы много тратим денег на восстановление инженерных коммуникаций. При строительстве туннелей предлагал из-под дорог убрать все инженерные сети за красную линию. Между дорогой и красной линией застройки – 8 метров. Но здесь другая проблема. В Алматы высажены деревья в 2 ряда вдоль дорог из-за грунтовых вод. Поэтому предлагаем 1 раз вскрыть асфальт, положить туда туннель, переложить сети, забетонировать и все. Хотя бы один непроходной туннель позволяет проложить инженерные коммуникации так, что можно в туннеле вытащить старую трубу и положить диаметром больше», - считает и.о. руководителя управления.

Он отметил, что строительство одного туннеля обойдется в 5-летний объем финансирования на текущий ремонт дороги, а окупится он через 5 лет после запуска.

Ахмеджанов заявил, что «один раз акиму озвучил этот вопрос, он поддержал, сказал, такое надо делать».

«Но пока это лишь проект, ничего не решено, нужно еще раз просчитать затраты и прочее. Но если мы хотим стремиться к экономичным затратам по эксплуатации городского пространства, должны применять такие технологии и методы, чтобы город меньше тратил на свое содержание», - заключил он.