Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана в праздничные дни

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и
Восточно-Казахстанской областях в ближайшие сутки и праздничные дни объявлено
штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
«В ближайшие сутки и праздничные дни в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока, юге и юго-западе страны, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек», - говорится в сообщении.
Также в связи с повышением температуры воздуха на равнинной территории востока и юго-востока республики возможно формирование талого стока.
Loading...