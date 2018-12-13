Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана в праздничные дни

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях в ближайшие сутки и праздничные дни объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

«В ближайшие сутки и праздничные дни в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока, юге и юго-западе страны, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек», - говорится в сообщении.

Также в связи с повышением температуры воздуха на равнинной территории востока и юго-востока республики возможно формирование талого стока.