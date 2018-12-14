Мир за ночь 13-14 декабря 2018 года

Евросоюз отказался проводить повторные переговоры по Brexit, а также вводить новые санкции против России, США отложат повышение пошлин на китайские товары до 1 марта 2019 года, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о готовности к переговорам с Россией о Донбассе, церемония инаугурации Дональда Трампа стала поводом для уголовного расследования, а сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца. Между тем в Сирии восстановили более 30 тыс. жилых домов, в Будапеште произошли стычки демонстрантов с полицией, полиция Франции ликвидировала стрелка из Страсбурга, а по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью в заключении находятся более 250 журналистов.

Совет ЕС отказался вести с Лондоном повторные переговоры об уступках по процедуре выхода Великобритании из состава союза, пишет РБК. По итогам заседания Европейского совета его председатель Дональд Туск сообщил, что премьер Тереза Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, которые возникли при процессе ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте, и попросила предоставить «дополнительные гарантии» для смягчения условия соглашения и облегчения процесс его одобрения в Палате общин. На это страны ЕС не согласились. «Европейский совет остается привержен своим заявлениям от 25 ноября 2018 года, в которых он одобрил соглашение о выходе и одобрил политическую декларацию. Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры», - заявил Туск.

Между тем «РИА Новости» сообщают, что Европейский совет по итогам саммита не стал «наказывать» Россию новыми санкциями из-за ситуации в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы. Несмотря на то, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией», большинство стран Евросоюза считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции. По их мнению, «нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских». Между тем лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе продлили на полгода экономические санкции против России из-за «нулевого прогресса» в имплементации минских соглашений.

Администрация США отложит повышение импортных пошлин в отношении китайской продукции на общую сумму $200 млрд до 1 марта следующего года сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Jфициально данное решение будет закреплено в виде соответствующего документа, который уже в пятницу опубликуют в Федеральном реестре США. Напомним, 1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились в течение трех месяцев заключить торговое соглашение между странами. Трамп согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.

Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе, пишут «Известия». «Предлагаемый мною будапештский формат предусматривает, что за столом переговоров будут все участники входящих в него стран», - заявила Тимошенко в эфире телеканала «Один плюс один». Она добавила, что для проведения переговоров необходим новый формат — «Будапешт плюс», который задействует как стран-подписантов Будапештского меморандума, так и государства Евросоюза. При этом данный формат не должен исключать нормандского и минского вариантов, считает Тимошенко. 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, после чего началась процедура присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Церемония инаугурации президента США Дональда Трампа стала поводом для уголовного расследования. Как сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal, прокуратура Манхэттена начала расследование условий финансирования инаугурации Трампа. Всего на церемонию было потрачено $107 млн – эта сумма стала рекордной в истории США. Как стало известно, по меньшей мере четверть этих средств была переведена компании WIS Media Partners, которую возглавляет Стефани Уинстон Уолкофф, близкая подруга первой леди Мелании Трамп. Следователи изучают возможность того, что финансирование инаугурационный комитет получал в обмен на предоставление спонсорам определенных политических услуг со стороны администрации – речь может идти об уступках по некоторым вопросам или оказания влияния на политические фигуры. Кроме того, нарушением закона может быть финансирование инаугурации со стороны некоммерческих организаций.

Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает ТАСС. В резолюции, принятой единогласно, содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста. При этом резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

Как сообщает газета «Известия», в Сирии восстановили более 30 тыс. жилых домов и построек. «Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 13 декабря 2018 года восстановлены 30 841 жилой дом, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 934 км автомобильных дорог», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин. Он отметил, что сирийские власти продолжают процесс амнистирования уклонившихся от выполнения воинских обязанностей. По состоянию на 12 декабря амнистированы почти 17 тыс. человек.

В четверг в Будапеште агрессивно настроенные демонстранты попытались прорваться в здание венгерского парламента и стали нападать на полицейские кордоны, сообщает ТАСС. Полиция Венгрии применила против них слезоточивый газ. Здание парламента было оцеплено, на улицы выведены усиленные наряды полиции, спецназа, многие дороги перекрыты. Задержаны более 30 агрессивно настроенных граждан, которые забрасывали яйцами и дымовыми шашками полицейских. В Будапеште со среды проходят многотысячные протесты против изменений в трудовое законодательство Венгрии, которые позволяют работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400 часов. Изменения должны вступить в силу с января 2019 года.

В Страсбурге завершилась полицейская операция по поимке подозреваемого в стрельбе по посетителям рождественской ярмарки. После трех дней поисков 29-летний Шериф Шекатт был застрелен полицейским патрулем в квартале Мейнау рядом с кварталом Нейдорф, где его искали в ночь теракта, пишет «Коммерсантъ». Накануне были арестованы родственники предполагаемого стрелка и человек, который сидел с ним в тюрьме и приютил в ту ночь, когда полицейские явились к подозреваемому домой. Полицейские оцепили периметр, где он мог находиться, в 21:15 по местному времени Шеккат натолкнулся на патруль и был убит в короткой перестрелке. Инцидент на рождественской ярмарке произошел вечером 11 декабря. В результате погибли 3 человека, более десяти пострадали. Террористическая организация «Исламское государство» назвала стрелка своим «солдатом».

Более 250 журналистов находятся в заключении по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью. Такие данные приводятся в специальном отчете Комитета защиты журналистов, сообщают «Известия». По числу представителей СМИ, находящихся за решеткой, третий год подряд лидируют Турция, Китай и Египет. В Турции в этом году 68 журналистов отбывали тюремное наказание. 47 человек находятся в заключении в Китае, при этом 10 журналистов были задержаны без предъявления обвинений – все они работали в регионе Синьцзян. В Египте 25 журналистов заключены под стражу, 19 человек обвинены в распространении «фейковых новостей». Четвертое место в списке занимает Саудовская Аравия – здесь по состоянию на 1 декабря за решеткой находились как минимум 16 представителей СМИ, в том числе 4 журналистки, писавшие о правах женщин в королевстве. В отчете также представлены такие страны, как Эритрея (16 журналистов), Вьетнам (11), Азербайджан (10). В текущем году отмечается рост числа заключенных по обвинению в распространении «фейковых новостей» – в общей сложности 28 человек. В исследовании упомянуты только те журналисты, которые отбывают заключение в государственных тюрьмах. В него не включены те, кто пропал без вести или удерживается неправительственными группировками в таких регионах, как Ближний Восток и Северная Африка.