Задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России, отказались давать показания. Они не признают вину и называют себя военнопленными, пишет «Коммерсантъ» .

«В настоящее время все моряки, а это девять человек, с которыми встретились адвокаты, заявили о своей невиновности»,- сообщил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

По его словам, на вопросы следствия моряки отвечать отказались.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что капитан украинского буксира «Яны Капу» Олег Мельничук не признает свою вину и отказывается от дачи показаний, также назвав себя «в соответствии с Женевской конвенцией военнопленным». До этого от показаний отказались капитан задержанного катера «Бердянск» Роман Мокряк, а также украинский военнослужащий Денис Гриценко и офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вместе с 24 членами экипажей. При задержании российские пограничники применили оружие, в итоге пострадали трое украинских моряков. Всех задержанных суд Симферополя арестовал до января. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.