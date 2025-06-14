Точных сроков строительства в агентстве атомной энергетики пока не называют
Проектно-изыскательные работы на площадке первой АЭС на Балхаше начнутся летом
Поселок Улкен, где будет построена первая АЭС, фото Владислава Сона

Уже этим летом на площадке будущей первой АЭС в районе озера Балхаш начнутся проектно-изыскательные работы, сообщил в комментарии «Власти» председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев. При этом точных сроков строительства первой АЭС он пока не назвал.

«Одна из причин почему мы уже форсируем процесс принятия решения по первой АЭС, то что уже этим летом мы планируем начнут проектные изыскательские работы на площадке в Балхаше по определению оптимального месторасположения, проведение геологических, геофизических исследований», - сказал он.

Говоря о сроках строительства, Саткалиев отметил, что в мире оптимальным сроком считается 12 лет.

«Если мы говорим о корейских, французских поставщиках, там гораздо более длительные сроки. Но. Сейчас Китай уникальные темпы демонстрирует, с момента выхода на площадку мы говорим о порядка 6 годах [строительства] есть возможность китайскими партнерами построить». – добавил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Выбор «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству первой АЭС не был политически мотивирован – Саткалиев
Новости
Казахстан будет собственником и оператором АЭС, построенной «Росатомом» - Саткалиев
Новости
Китайская CNNC может возглавить консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане - Саткалиев
Просматриваемые
Новости
Запрет на покупку квартир за наличные закрепил сенат
Новости
В Алматы планируют проложить линию метро от города Алатау до станции «Сайран»
Новости
Уволен министр транспорта Карабаев
Новости
Госинспекции в Казахстане наделят правом приостанавливать работу предприятий
Новости
Асел Жанасова назначена советницей президента
Новости
В Алматы вечером в воскресенье перекроют улицы в районе Дворца Республики