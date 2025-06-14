Проектно-изыскательные работы на площадке первой АЭС на Балхаше начнутся летом

Уже этим летом на площадке будущей первой АЭС в районе озера Балхаш начнутся проектно-изыскательные работы, сообщил в комментарии «Власти» председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев. При этом точных сроков строительства первой АЭС он пока не назвал.

«Одна из причин почему мы уже форсируем процесс принятия решения по первой АЭС, то что уже этим летом мы планируем начнут проектные изыскательские работы на площадке в Балхаше по определению оптимального месторасположения, проведение геологических, геофизических исследований», - сказал он.

Говоря о сроках строительства, Саткалиев отметил, что в мире оптимальным сроком считается 12 лет.

«Если мы говорим о корейских, французских поставщиках, там гораздо более длительные сроки. Но. Сейчас Китай уникальные темпы демонстрирует, с момента выхода на площадку мы говорим о порядка 6 годах [строительства] есть возможность китайскими партнерами построить». – добавил он.