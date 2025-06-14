Проектно-изыскательные работы на площадке первой АЭС на Балхаше начнутся летом

Точных сроков строительства в агентстве атомной энергетики пока не называют
Уже этим летом на площадке будущей первой АЭС в районе озера Балхаш начнутся проектно-изыскательные работы, сообщил в комментарии «Власти» председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев. При этом точных сроков строительства первой АЭС он пока не назвал.
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