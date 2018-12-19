На севере, востоке и в центре республики синоптики прогнозируют снегопады с метелью
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35-градусные морозы ожидаются в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На всей территории Казахстана 20-22 декабря ожидается понижение температуры воздуха, в северных, центральных и восточных областях температура ночью понизится до -35°С, сообщает РГП «Казгидромет».

«С холодным арктическим фронтом в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях республики местами ожидаются снегопады с метелью и порывистым сильным ветром. Антициклон же, сформированный над северными районами Скандинавии и перемещающийся в тыл этому фронту, вызовет прекращение осадков и похолодание. А горные и предгорные районы Казахстана будут находиться под влиянием южной фронтальной системы, здесь еще сохранится небольшой снег, туман и гололед», - говорится в прогнозе.

На всей территории республики, по данным синоптиков, температура воздуха будет ниже климатической нормы. В северных, центральных и восточных областях ночная температура будет -30-35°С, что ниже климатической нормы на 6-9°С.

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