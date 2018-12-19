С 2019 года в Казахстане будут по-новому распределять образовательные гранты

В рамках расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений в Казахстане с 2019 года образовательные государственные гранты будут распределяться по группам образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства образования и науки. Также введен новый классификатор направлений подготовки.

«До сегодняшнего дня в вузах страны действовал классификатор, в котором был четкий перечень специальностей. Начиная с 2019 года, внедряется новый классификатор, в котором будут указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствие с которыми вузы самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы. В связи с этим государственные образовательные гранты будут распределяться по группам образовательных программ. К примеру, в группу «Подготовка учителей математики» входят такие специальности, как «Математика», сдвоенные специальности «Математика-Физика», «Математика-Информатика» и.т.д. В группу «Информационные технологии» - «Информатика», «Информационные системы» и.т.д.», - отметили в ведомстве.

Таким образом, распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ, уточнили в МОН. После присуждения гранта абитуриент зачисляется в вуз по выбранной им образовательной программе и обучается по специальности, которую выберет при зачислении.

В Минобразования также напомнили, что с 2019 года ЕНТ будет проводиться 4 раза в год - январь, март, июнь, август, а формат тестирования меняться не будет. То есть абитуриент будет сдавать традиционно три обязательных предмета (история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения) и два профильных предмета. Участие в ЕНТ в январе, марте или августе дает право подать документы в вуз на платное отделение, при этом достаточно набрать проходной балл, а для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие в тестировании в июне.