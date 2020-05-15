Глава МОН о дистанционном обучении: «Это вынужденная мера»

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов обратился к родителям школьников, которые «переживают за будущий формат обучения в Казахстане», и заверил, что дистанционное обучение - это всего лишь вынужденная мера в связи с пандемией.

«Дистанционное обучение – это вынужденная мера, на которую мы пошли в связи с мировой пандемией Covid-19. Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения», - написал министр на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что были использованы все имеющиеся возможности для того, чтобы обучение не прерывалось.

«Я считаю, что несмотря на некоторые накладки, в целом процесс был организован. Тем не менее дети, родители, учителя и министерство – мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет. Переход на дистанционный формат был вынужденным», - подчеркнул Аймагамбетов.

Вместе с тем он считает, что в будущем надо быть готовыми к такого рода обстоятельствам, поэтому по поручению президента проводится соответствующая работа.

«Технологии дистанционного обучения нужно развивать, и информатизацию школ надо проводить. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома и т.д. ДОТ можно также рассматривать как дополнительную возможность, альтернативу и условие для обеспечения гибкости программ. Мы все понимаем, что учеба в школе в привычном нам всем очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и надеемся, что следующий учебный год пройдет в стенах школ», - отметил он.

На заключительном заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП Касым-Жомарт Токаев высказался, что образование следует сделать гораздо более гибким – разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме и завершить цифровизацию всех учебных заведений страны. Президент также выразил необходимость внедрения современных дистанционных технологий и пересмотра содержания образовательных программ – сделать их доступными и интерактивными, а подготовку самих педагогов осуществлять с учетом новых требований.