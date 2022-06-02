Сенатор предложил оптимизировать систему управления МОН

Ни в одной стране мира, кроме Казахстана, с детства не преподают три языка, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сенатор Мурат Бахтиярулы. Он считает, что детям необходимо прививать навыки и компетенции, которые должны отвечать жизненным запросам. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, он высказал мнение о высокой нагрузке на министерство образования и науки и попросил оптимизировать систему управления ведомства.

«Большая проблема касается трехъязычия. Безусловно, требования по знанию английского языка нашей молодежи продиктовано временем. Но какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления и сознания?» - заявил Бахтиярулы.

По его данным, из тридцати сильнейших стран мира два языка в первом классе преподают только в двух государствах, во втором классе – в пяти, а в четвертом классе – только в 12-ти. А вот три языка «вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана». Следовательно, считает сенатор, знание иностранного языка «не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки».

«Истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессии, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. Поэтому президент страны Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса по желанию родителей», - подчеркнул депутат.

Кроме того, он обеспокоен высокой нагрузкой министерства образования и науки, которое оказывает более двухсот услуг, в соответствии с действующими правилами. В частности, ведомство координирует работу 10 300 детских садов, 7 500 средних школ, 820 колледжей, 120 вузов.

«Это очень большая нагрузка для одного министерства. Поэтому, исходя из опыта таких стран, как США, Великобритания, Польша, Россия, считаем целесообразным рассмотреть пути оптимизации системы управления министерства», - предложил Бахтиярулы.

Он также считает, что Казахстан слишком часто меняет образовательные стандарты. Например, за последние пять лет закон «Об образовании» претерпел 29 изменений и дополнений, образовательный стандарт с 2000 по 2017 годы менялся 7 раз, и с каждым изменением обновлялось содержание учебников. А в развитых странах, например, в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет и в последний раз менялся в 2010 году.

«Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программой в средних школах. Но сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ», - констатировал сенатор.