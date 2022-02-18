Им стал Айбат Ильясов
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Назначен вице-министр образования и науки Казахстана
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». В разные годы работал главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии» и в РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», главным консультантом, заведующим сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главным экспертом, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в министерстве юстиции. С марта 2013 года был руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Минюста.

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