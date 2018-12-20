Мир за ночь 19-20 декабря 2018 года

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимальных за десятилетие показателей, Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и отдал приказ о выводе американских войск, Турция выиграла в ВТО дело против США из-за повышения пошлин на сталь, а Германия потребовала от России вернуть вывезенные после Второй мировой войны культурные ценности. Генпрокурор Бразилии обвинила президента в коррупции, ОБСЕ сообщила о снижении числа погибших в Донбассе в два раза, а в американском Иллинойсе выявлены сотни предполагаемых случаев насилия священников над детьми

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентных пункта до 2,25-2,5%. Как отмечает РБК, уровень ключевой ставки достиг максимального значения с начала 2008 года, в течение которого ФРС на фоне международного экономического кризиса снизила ставку с 4,25 до 0-0,25%. ФРС указывает, что экономика США показывает уверенные темпы роста, а ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Риски для экономики «примерно сбалансированы». ФРС скорректировала прогноз по росту ВВП США в 2018 году – 3% (вместо 3,1%), в 2019 – 2,3% (вместо 2,5%). Решение о повышении ставки было ожидаемым. В частности, только двое из 92 экспертов, участвовавших в консенсус-опросе Bloomberg, ждали сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. Опрошенные агентством экономисты предполагали, что ФРС может скорректировать планы по ужесточению монетарной политики только на более долгосрочном горизонте – в 2019–2020 годах. ФРС же ждет двух повышений ставки в 2019 году до уровня около 2,9% и одного повышения в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тыс. американских военнослужащих. В Twitter он написал, что США добились победы над ИГ, что было единственной целью американского воинского контингента, сообщает ТАСС. Как говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны США Даны Уайт, США начали процесс вывода своего воинского контингента из Сирии после того, как международная контртеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами освободила там все территории, удерживаемые боевиками «Исламского государства». «Однако кампания против ИГ не окончена. Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании», - отметила она, отказавшись оглашать детали «в интересах защиты сил и в интересах безопасности операций». При этом она отметила, что США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ везде, где бы она ни действовала». До этого заявления президент США Дональд Трамп на своей станице в Twitter написал, что Соединенные Штаты добились победы над ИГ в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента. По данным агентства Reuters, США намерены вывести войска с территории Сирии в течение 60-100 дней. Между тем члены Сената Конгресса США высказались против решения Трампа о начале вывода войск с территории Сирии.

Турция выиграла 18 декабря разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО), инициированное из-за повышения США пошлин на турецкую сталь и алюминий, сообщает «Коммерсантъ». О том, что ВТО удовлетворил иск Турции, заявила глава турецкого Министерства торговли Рухсар Пекджан. Напомним, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах.

Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны, сообщают «Известия». Как заявили в бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ, «Федеральное правительство Германии будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ». «Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», - отметили в бюро. Самые знаменитые из перемещенных коллекций – находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э. В свою очередь Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии. Однако спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил «Известиям», что «в нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно». В ГМИИ им. А.С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, пояснили, что немцы далеко не единственные, кто претендует на перемещенные предметы искусства.

Генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж выдвинула обвинения против пока еще действующего президента страны Мишела Темера в рамках расследования коррупции и отмывания денег в портовом секторе страны, сообщает РИА Новости. Речь идет о подозрениях, что Темер мог подписать документ в пользу транспортной компаний Rodrimar SA, работающей в этой сфере. Кроме Темера, обвинения предъявлены еще пяти людям. Ведомство настаивает, что они должны возместить ущерб в размере 32,6 млн реалов ($8,3 млн). В октябре федеральная полиция сообщала, что Темер мог получить в течение 2000-2014 годов от портового сектора взятки на общую сумму в 5,9 млн реалов (около $1,5 млн). Также полиция считает, что за этот период Темер мог получить от предприятий портовой отрасли еще 17 млн реалов (около $4,3 млн) на свою политическую деятельность. Кроме этого, его подозревают в получении взяток от строительной компании Odebrecht. По закону запрос о предъявлении обвинений президенту должен рассмотреть конгресс Бразилии, однако Темеру осталось провести на посту главы государства всего 12 дней – 1 января президентом станет Жаир Болсонару, и парламент может не успеть рассмотреть вопрос. Поэтому прокурор Додж считает, что с нового года обвинения должны рассматриваться сразу федеральным верховным судом.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что в 2018 году было зафиксировано значительное снижение числа жертв среди мирных жителей в Донбассе, пишет «Коммерсантъ». По его словам, с начала года по 17 декабря «число гражданских жертв сократилось ровно вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество раненых сократилось на 52% и достигло самого низкого уровня с начала конфликта». Всего с начала года погибли 43 человека, число раненых составило 182. Большинство из них пострадали при взрывах, жертвами которых стали 23 человека, еще 60 получили ранения. Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что 7 тыс. кв. км на востоке Украины остаются заминированными. Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Associated Press, сотни предполагаемых случаев домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников Римско-католической церкви выявила генеральная прокуратура штата Иллинойс. Из предварительных результатов расследования, инициированного несколько месяцев назад, следует, что епархиям Римско-католической церкви в Иллинойсе было известно о почти 700 случаев обвинений в адрес священнослужителей в этом штате. 6 епархий Иллинойса ранее публично назвали имена 185 священников, обвиненных в надругательствах над детьми. Однако прокуратуре стало известно о еще как минимум 500 таких случаев, которые церковные власти отказались должным образом расследовать. Ранее сообщалось, что власти более десятка американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Мичиган, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания проводят расследования предполагаемых случаев домогательств к несовершеннолетним со стороны католических священников на территории США.