Трех судей Верховного суда сенат освободил от должности

«На ваше рассмотрение представление президента РК об освобождении Даулиева и Рахимбекова с занимаемой должности с переходом на другую работу. Указом президента РК Рахимбеков назначен председателем областного суда Шымкентского суда. В связи с тем, что Даулиев и Рахимбеков переходят на другую работу, а Нуралина в связи с отставкой прошу поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей», - сказал председатель Высшего судебного совета Казахстан Талгат Донаков.

В свою очередь председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Георгий Ким сообщил, что комитет, «рассмотрев представление президента, пришел к выводу, что данный вопрос не противоречит Конституции РК и законодательству, поэтому поддерживает представление насчет судьей Верховного суда Даулиева и Рахимбекова в связи с переходом на другую работу, Нуралина в связи с отставкой».

Данное предложение сенаторы поддержали единогласно.