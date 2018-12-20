Один ушел в отставку, двое переведены в облсуд Шымкента
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Трех судей Верховного суда сенат освободил от должности
фото с сайта blog.sud.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат согласился с представлением президента освободить от должности трех судей Верховного суда.

«На ваше рассмотрение представление президента РК об освобождении Даулиева и Рахимбекова с занимаемой должности с переходом на другую работу. Указом президента РК Рахимбеков назначен председателем областного суда Шымкентского суда. В связи с тем, что Даулиев и Рахимбеков переходят на другую работу, а Нуралина в связи с отставкой прошу поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей», - сказал председатель Высшего судебного совета Казахстан Талгат Донаков.

В свою очередь председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Георгий Ким сообщил, что комитет, «рассмотрев представление президента, пришел к выводу, что данный вопрос не противоречит Конституции РК и законодательству, поэтому поддерживает представление насчет судьей Верховного суда Даулиева и Рахимбекова в связи с переходом на другую работу, Нуралина в связи с отставкой».

Данное предложение сенаторы поддержали единогласно.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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