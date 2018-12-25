Мир за ночь 24-25 декабря 2018 года

Президент США Дональд Трамп назвал единственную проблему американской экономики, цены на нефть опустились ниже $51, за два года действия соглашения ОПЕК+ Россия заработала $120 млрд, США продолжат строительство стены на границе с Мексикой, а во Франции осудили задержанных в ходе протестов. Тем временем суд США обязал КНДР выплатить семье погибшего американца $500 млн, в Ливерпуле во время рождественских гуляний автомобиль въехал в толпу прохожих, в результате атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли 27 человек, а в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла. В Японии войска направили на уничтожение 7,5 тыс. заболевших холерой свиней, а ученые выяснили причины исчезновения шумерской цивилизации.

Как сообщает РБК, президент США Дональд Трамп основной проблемой американской экономики назвал существование Федеральной резервной системы (ФРС). В своем Twitter президент отметил, что «они не чувствуют рынок, не видят необходимости в торговых войнах и сильном долларе». Трамп не раз критиковал руководство ФРС за его решения по повышению ключевой ставки. В частности, на прошлой неделе регулятор поднял ключевую ставку до уровня 2,50%, который является максимальным с 2008 года. Агентство Bloomberg после этого сообщило, что Трамп начал обсуждать возможную отставку главы ФРС Джерома Пауэлла. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил 23 декабря, что президент обсуждал с ним Пауэлла и выразил полное несогласие с его действиями.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $51 за баррель впервые с 31 августа 2017 года. Как пишет «Коммерсантъ», в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже к 21:55 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов Brent снизилась на 6,07% - до $50,74 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 6,89% - до $42,65 за баррель.

Между тем глава Минэнерго России Александр Новак считает, что сроки действия сделки предсказать трудно, а добыча сланцевой нефти будет расти. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». Новак считает, что «важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом». Говоря о выгоде России, министр сообщил, что «в России низкая себестоимость добычи и достаточно слабый курс рубля, позволяющий иметь комфортную цену на нефть и достаточную экономику добычи». По его информации, «за два года действия соглашения ОПЕК+ Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд». Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны, считает министр. «Можно, конечно, «отпустить» добычу, чтобы все страны использовали полностью свой потенциал, тогда цена на нефть значительно упадет», - добавил он. Говоря о добыче сланцевой нефти, Новак считает, что она будет расти, «потому что объективно сегодня созданы такие технологии, и они рентабельны при низких ценах». По его словам, сланцевая нефть занимает в мировой добыче порядка 6 млн из 100 млн баррелей в сутки, «дает существенный прирост, но в среднесрочной перспективе сохранение таких темпов сопряженно с неопределенностью». Говоря о сроках действия соглашения ОПЕК+, Новак подчеркнул, что «трудно забегать вперед, даже на несколько месяцев». «Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке. Но важно понимать, что кооперация в том или ином виде продолжится. Данное соглашение показало свою эффективность», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 км, сообщают «Известия». Из-за споров вокруг выделения средств на строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год, который начался в США еще 1 октября. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. 21 декабря палата представителей одобрила проект, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство заграждения, хотя Трамп требует $25 млрд. При этом демократы в сенате заявили, что обладают достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, включающую финансирование «стены Трампа».

Двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет приговорены к году тюремного заключения каждый за нападение на полицию в ходе манифестаций «желтых жилетов» во французском городе Нанси, сообщает ТАСС. 27-летний мужчина был задержан, когда бросался в стражей порядка металлическими болтами, а второй был взят, когда «бросал стальные шарики в полицию с помощью рогатки». 22 декабря в манифестациях в Нанси приняли участие около 1 тыс. человек, задержаны 9 протестующих, двое полицейских получили ранения. Всего в ходе общенационального дня протестов в субботу французской полицией и жандармерией были задержаны 220 человек, из которых 81 помещен под стражу. В Париже под стражей находятся 60 человек, из которых четверо – несовершеннолетние.

Судья округа Колумбия Берил Хауэлл в США обязал власти КНДР выплатить более $500 млн семье американца Отто Уормбиера, который скончался после заключения в северокорейской тюрьме. Как отмечает РИА Новости, это около 4% от общего объема северокорейской экономики. Как следует из постановления федерального судьи, компенсации должны быть выплачены родителям Уормбиера – Фредерику и Синтии Уормбиер. Они же должны будут уведомить власти КНДР о решении суда. В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за срыв пропагандистского плаката и провел в заключении 17 месяцев. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и почти сразу скончался. Причины его смерти не выяснены. Его родители сначала требовали взыскать с Северной Кореи $1 млрд. Иск был подан в апреле.

В канун католического Рождества автомобиль врезался в толпу пешеходов возле одного из ночных клубов британского Ливерпуля, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Star. Инцидент произошел на перекрестке улиц Слейтер и Болд-стрит, автомобиль сбил не менее пяти человек. Серьезные травмы получили 2 человека, они госпитализированы. Пострадавшие шли с рождественской вечеринки. 19-летний водитель задержан, детали произошедшего уточняются.

Группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий Кабуле, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана. По информации агентства ТАСС, сначала экстремисты подорвали заминированный автомобиль рядом с министерством общественных работ, затем открыли стрельбу, следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. После этого атаковавшие ворвались внутрь здания. Из здания были эвакуированы около 200 сотрудников. По некоторым данным, всего в нападении участвовало не менее трех человек. Правительственные силы спустя три часа после атаки смогли ликвидировать двоих нападавших, сама операция по обезвреживанию преступников длилась около семи часов. В результате атаки погибли по меньшей мере 27 человек, большинство жертв составляют гражданские лица. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.

В Мексике разбился вертолет, в котором находилась действующий губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, сообщает РИА Новости. Она летела в вертолете вместе со своим супругом, сенатором Рафаэлем Морено Валье, который ранее также был главой этого штата. Он тоже погиб. Алонсо стала губернатором от Партии национального действия и заступила на свой пост только 14 декабря.

Подразделения вооруженных сил Японии выдвинуты во вторник в окрестности города Сэки в центре главного острова страны Хонсю, где им приказано оказать помощь экстренному забою примерно 7,5 тыс. свиней, сообщает ТАСС. Тем самым власти пытаются помешать дальнейшему распространению в стране свиной холеры. Сейчас отмечена уже шестая вспышка этого заболевания в префектуре Гифу. В предыдущий раз крупная вспышка свиной холеры произошла в Японии в префектуре Кумамото на юго-западе страны в 1992 году. Тогда ее удалось подавить. В 2007 году в стране было объявлено о полном уничтожении этого заболевания. Оно поражает свиней и кабанов, однако не представляет опасности для людей.

Аккадская империя, первое единое шумерское государство, внезапно распалась и прекратила свое существование 4200 лет назад из-за мощнейшей засухи и пылевых бурь, лишивших ее города всех запасов воды. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS. Ученые отмечают, что произошедшая в то время «климатическая катастрофа» также погубила древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Стэйси Кэролин из Оксфордского университета и ее коллеги нашли непротиворечивые свидетельства этому, изучая сталактиты, формировавшиеся на протяжении последних 5 тыс. лет в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана, которая находилась неподалеку от северных регионов Аккадской империи. Эти каменные наросты состоят из своеобразных «годичных колец», чья толщина, химический и изотопный состав напрямую отражают то, как много воды попадало в пещеру в разные эпохи их формирования. Шумерская Месопотамия, наряду с Древним Египтом и городами-государствами в долине реки Инд, претендует на звание одной из трех древнейших цивилизаций Земли. Она появилась примерно 6 тыс. лет назад в виде большого сообщества городов-государств, торговавших и враждовавших друг с другом. Примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры Саргон Великий завоевал все шумерские «полисы» и объединил их в Аккадскую империю, которая, несмотря на то, что считалась одной из самых сильных «сверхдержав», распалась менее чем через 200 лет после образования, а ее столица, Аккад, бесследно исчезла. Причины этого распада оставались предметом споров среди историков, а недавно некоторые ученые, в том числе климатологи и геологи, начали говорить о том, что в коллапсе Шумерской цивилизации был виноват климат.