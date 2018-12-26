В Казахстане из-за морозов закрыли дороги и отменили занятия в школах

В нескольких областях республики из-за сильных морозов ограничено или вовсе закрыто движение на автодорогах. Кроме того, в пяти регионах и в столице отменили занятия для учащихся школ и колледжей. По данным синоптиков, морозы сохранятся в Казахстане еще сутки.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям в Астане с вечера 25 декабря полностью закрыта трасса Астана – Павлодар из-за гололеда и плохой видимости. А из-за сильного мороза ограничено движение для дизельного и общественного автотранспорта по всем направлениям из столицы.

В Акмолинской области с вечера вторника закрыта для всех видов транспорта на участке 16-205 км дорога Астана – Ерейментау – Шидерты и дорога Астана – Павлодарская область.

В Карагандинской области также из-за сильного мороза с вечера закрыли движение для всех видов транспорта на участке 1066-1135 км трассы Кызылорда – Павлодар, для грузовых и легковых автомобилей с дизельными двигателями и для общественного транспорта введено ограничение на участке 1051-1142 км дороги Алматы – Екатеринбург от Темиртау до границы Акмолинской области, и на участке 1007-641 км, от Караганды до Балхаша, а также на 962-1066 км дороги Кызылорда – Павлодар, от Караганды до поселка Молодежный.

В Костанайской области также с вечера вторника ограничено движение для общественного транспорта и транспорта на дизельном топливе на республиканских трассах Мамлютка – Костанай (330-180 км на участке село Боровское – село Узунколь – граница Северо-Казахстанской области); Екатеринбург – Алматы (687-729-й км от села Сарыколь до границы СКО); Костанай – Аулиеколь – Сурган (108-232-й км от села Аулиеколь до границы Акмолинской области). Для автобусов и грузовиков закрыто движение по областным дорогам Красная Пресня – Звериноголовское, Пресногорковка – Белоглинка (63-106-й км), Сарыколь – Б.Дубравы, Койбагор – Карасу – Севастопольский и Узынколь – Сарыколь.

Между тем из-за сильных морозов в ряде регионов республики отменены занятия в школах. Так, в Астане отменены занятия для учащихся с 0 по 9 класс первой смены, в Петропавловске – для учащихся 1-11 классов, температура воздуха в городе - 31. В Павлодаре отменены занятия для 1-11 классов первой смены – температура воздуха -35 градусов мороза. В Караганде отменены занятия с 1 по 4 класс первой смены, утром 26 декабря в городе зафиксирована температура -24-26. В Костанае -25, отменены занятия для учащихся 0-5 классов первой смены.

В Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, а также Шемонаихинском, Бескарагайском, Кокпектинском районах Восточно-Казахстанской области отменены занятия для учащихся с 1 по 11 класс первой смены, а также 1-2 курсов колледжей. В Зыряновском районе ВКО отменены занятия 1-11 классов первой и второй смен.

По прогнозу синоптиков, сильные морозы в большинстве областей Казахстана сохранятся до 27 декабря.