Урожайность зерновых в этом году выше уровня прошлого года на 4% - МСХ

Валовые сборы зерновых превышают уровень прошлого года на 3%, а урожайность зерновых в этом году выше на 4%, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«По данным областных управлений сельского хозяйства из урожая 2018 года собрано в первоначальном весе 22,8 млн тонн зерна при урожайности 15,1 ц/га. В целом валовые сборы зерновых превышают уровень прошлого года на 760 тыс. тонн или 3%, урожайность – на 0,6 ц/га или 4%», - говорится в сообщении.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составила 15 млн 62,7 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 365,1 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году была засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году – 15 млн 411,6 тыс. га.

Ранее в МСХ прогнозировали, что валовой сбор зерновых по республике будет на уровне 20 млн тонн.